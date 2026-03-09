中友百貨搶先鳴槍！34周年慶3月12日盛大登場 最高回饋21%

全台百貨檔期尚未開戰，中友百貨搶先鳴槍！3月12日至4月15日，中友百貨34周年慶盛大登場，成為母親節檔期前全台唯一舉辦周年慶的百貨公司。本次整合滿千送點、超級品牌日加碼、銀行刷卡禮與會員專屬回饋，最高回饋上看21%，打造年度最強購物檔期。

中友百貨店長陳俊華感謝大台中地區消費者的支持，他表示，中友百貨邁入34周年，在競爭激烈的百貨市場中一直維持強固的業績表現。本次周年慶推出高感度點數回饋機制，滿千送點、4波家族會員獨享禮等全面啟動，鎖定核心高端會員推出白金商品尊榮回饋。

另外，特別加碼頂級化妝品品牌日回饋，滿額贈送最新上市伊萊克斯最新款家電，搭配指定銀行刷卡禮等多重優惠，要讓消費者買得開心、拿得超有感。

會員專屬禮同步升級。活動期間持中友APP會員行動條碼，當日單筆消費滿1,800元即可兌換家族會員獨享禮，總份數1萬8,300份。本次特別訂製灰黑色系潮流後背包、與大振豐洋傘。環境部資源循環署、台灣設計研究院共同合作，推出全傘可分類回收的環保直立循環傘、金級限定單筆滿2,500元，可兌換隨行摺疊推車，以及質感生活地毯，主打舒適質感好生活，兼具設計與永續概念。

夢幻清單抽獎更是檔期亮點，iPhone、Switch 2、Dyson人氣家電等話題商品加碼抽出，壓軸再抽市價9萬9,000元的tokuyo花美椅2，讓消費者在高回饋之外，還有機會把夢幻逸品帶回家。同時結合玉山中友卡及指定銀行刷卡滿額禮，多重優惠一次到位。

除了購物回饋，中友百貨同步打造城市話題盛會。B棟13樓即日起至3月23日舉辦日本美食物產大展，集結28間人氣名店，從熟食、甜點到地方物產一次滿足，帶來春日味蕾旅行。

2026中友歌王爭霸戰亦熱力登場，總獎值高達30萬元，特別邀請新生代歌手艾薇、鄭可強擔任評審，邀請民眾站上舞台一展歌喉、近距離接觸偶像。

值得一提的是，中友森林續曲第九回將於4月11日舉辦，由中友百貨帶領消費者走入山林，享受慢活、享受山林裡的優美歌聲，本次邀請資深民歌歌手施孝榮、于台煙、施少庸，以歌聲帶領觀眾拜訪春天，3月12日起開放售票，名額有限。