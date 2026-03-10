快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山藝文講座秀臺灣

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山文教基金會舉辦「站在玉山 擁抱藝術」藝文講座，主題為「我的臺灣，看見心靈的故鄉」。玉山銀行／提供
玉山文教基金會舉辦「站在玉山 擁抱藝術」藝文講座，主題為「我的臺灣，看見心靈的故鄉」。玉山銀行／提供

玉山文教基金會於7日在玉山銀行第二總部大樓舉辦「站在玉山 擁抱藝術」藝文講座，邀請國立臺灣師範大學設計系名譽教授林磐聳，分享自己多年來持續從故鄉尋找創作養分的歷程，以圖像為筆、創意為墨，透過設計語言書寫島嶼的溫度，講座並由前國立臺灣美術館館長廖仁義教授擔任引言人，帶領參與的民眾從不同視角來認識台灣，看見台灣的藝術活力與文化底蘊。

讓藝術豐富生活、用美學滋養人生，玉山文教基金會此次講座主題為「我的臺灣，看見心靈的故鄉」，主講人林磐聳是台灣設計界的重要導師，內容從最初對東港迎王平安祭典的文化想像出發，以一個東港人的「故鄉情結」為起點，延伸至海洋、歷史與藝術交織的文化視角。透過文化絮語，構築出他對台灣的感知與再現；其代表性展覽包括自2008年起巡迴的「林磐聳臺灣家書展」、2017年於臺北國際書展發表的《我的，臺灣家書》以及近年的「就是愛，臺灣：2025林磐聳臺灣意象展」，至今持續以文字與設計闡述島嶼精神，以行動實踐信念：「簡單的事情，做多了，就不簡單」。

玉山文教基金會董事廖仁義表示，非常榮幸看到這麼多熱愛藝術的朋友共聚一堂。藝術從來不是美術館或展覽廳的專利，反而存在於我們生活的每個角落。一件融入台灣意象的視覺創作、一個從土地提煉而來的設計符號，都足以觸動我們對生命的感受、拓展我們對世界的想像。這份觸動，正是藝術最珍貴的力量，也是玉山一直希望與大家共同珍惜的價值。透過舉辦藝文講座，希望將文化藝術融入人文、生活與情感的日常脈絡，讓每個人都能找到屬於自己的美學入口，並將藝術真正成為生命中自然而然的一部分。

第二場講座將於6月13日14時舉行，由劉振祥老師擔任主講人，主題為「從街頭的喧囂到劇場的靜謐」，以獨特的視角，見證台灣從動盪走向轉型的文化記憶。5月13日開放線上報名，名額有限，玉山誠摯歡迎所有對藝文領域有興趣的民眾報名參加，詳情可關注活動官網。

藝術 講座

延伸閱讀

賀中華隊奪勝！富邦美術館宣布全館免費參觀一周

國立政治大學玉山青年學者李曉惠：以跨領域思維掌握供應鏈管理新興議題 深化臺灣的國際連結

初探鏈結美感課程與藝文活動對全人教育之學生素養發展效應：以國立高雄科技大學為例

郭瓊瑩／國土景觀與心靈景觀之間

相關新聞

賦能訓練…金融業導入AI 業者稱「無法回頭」

台大校園徵才博覽會上周六登場，開出數萬名職缺的金融業是徵才主力，理工背景、與ＡＩ相關的人力需求暴增，讓銀行員擔心工作不保。雖然國內金融業尚未發生因引進ＡＩ而裁員的情況，但在ＡＩ浪潮下，金融業已相繼展開對員工的賦能訓練，並防範引進ＡＩ對客戶造成的風險。

台幣爆量貶 回測32關

美伊戰爭引爆地緣政治風險，台北外匯市場昨（9）日成交量再放大至39.995億美元，為歷史第六大量，新台幣匯價最後以31.92元收盤，重貶2.42角，是逾十個月新低匯價，貶幅達0.76%，估外資單日匯出近20億美元，預料新台幣匯價今天將測32元整數關卡。

玉山藝文講座秀臺灣

玉山文教基金會於7日在玉山銀行第二總部大樓舉辦「站在玉山 擁抱藝術」藝文講座，邀請國立臺灣師範大學設計系名譽教授林磐聳，分享自己多年來持續從故鄉尋找創作養分的歷程，以圖像為筆、創意為墨，透過設計語言書寫島嶼的溫度，講座並由前國立臺灣美術館館長廖仁義教授擔任引言人，帶領參與的民眾從不同視角來認識台灣，看見台灣的藝術活力與文化底蘊。

國泰世華奪國際大獎

國泰世華銀行憑藉卓越的資產管理服務，再次獲得國際大獎肯定。國際指標性財經媒體《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）第六度評選國泰世華私人銀行為「台灣最佳私人銀行」（Best Domestic Private Bank-Taiwan），也是金融同業中唯一多次獲此殊榮的銀行。國泰世華私人銀行整合集團豐沛的專業資源，透過投資顧問、跨資產研究及區域市場洞察，協助高資產客戶在全球金融波動與資本市場多變時，能以多元工具進行靈活配置。2025年推出的家族辦公室服務，亦由專責投資研究團隊與稅務專家，共同提供全方面諮詢。

黑色星期一 台北股匯雙雙重挫

中東戰情持續引發國際油價漲破每桶一百美元，投資人對通膨疑慮升溫，外資大舉撤出導致台北股匯雙雙重挫，上演黑色星期一。台股大跌一四八九點、創史上第四大跌點，指數收三萬二一一○點；新台幣兌美元匯率則爆量重貶，收在卅一點九二元、貶二點四二角，總成交量卅九點九九五億美元創史上第六大量。

金融業導入AI 人員專業判斷仍難被取代

金融業陸續導入ＡＩ，不少員工感到不安的除了擔心被取代，也發現有些後遺症。由於ＡＩ出錯的機率降得仍不夠低，導致不論是銀行內部管理，或銀行的客戶服務業務，都必須要由「人」再覆核ＡＩ產出的結果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。