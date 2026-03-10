玉山文教基金會於7日在玉山銀行第二總部大樓舉辦「站在玉山 擁抱藝術」藝文講座，邀請國立臺灣師範大學設計系名譽教授林磐聳，分享自己多年來持續從故鄉尋找創作養分的歷程，以圖像為筆、創意為墨，透過設計語言書寫島嶼的溫度，講座並由前國立臺灣美術館館長廖仁義教授擔任引言人，帶領參與的民眾從不同視角來認識台灣，看見台灣的藝術活力與文化底蘊。

讓藝術豐富生活、用美學滋養人生，玉山文教基金會此次講座主題為「我的臺灣，看見心靈的故鄉」，主講人林磐聳是台灣設計界的重要導師，內容從最初對東港迎王平安祭典的文化想像出發，以一個東港人的「故鄉情結」為起點，延伸至海洋、歷史與藝術交織的文化視角。透過文化絮語，構築出他對台灣的感知與再現；其代表性展覽包括自2008年起巡迴的「林磐聳臺灣家書展」、2017年於臺北國際書展發表的《我的，臺灣家書》以及近年的「就是愛，臺灣：2025林磐聳臺灣意象展」，至今持續以文字與設計闡述島嶼精神，以行動實踐信念：「簡單的事情，做多了，就不簡單」。

玉山文教基金會董事廖仁義表示，非常榮幸看到這麼多熱愛藝術的朋友共聚一堂。藝術從來不是美術館或展覽廳的專利，反而存在於我們生活的每個角落。一件融入台灣意象的視覺創作、一個從土地提煉而來的設計符號，都足以觸動我們對生命的感受、拓展我們對世界的想像。這份觸動，正是藝術最珍貴的力量，也是玉山一直希望與大家共同珍惜的價值。透過舉辦藝文講座，希望將文化藝術融入人文、生活與情感的日常脈絡，讓每個人都能找到屬於自己的美學入口，並將藝術真正成為生命中自然而然的一部分。

第二場講座將於6月13日14時舉行，由劉振祥老師擔任主講人，主題為「從街頭的喧囂到劇場的靜謐」，以獨特的視角，見證台灣從動盪走向轉型的文化記憶。5月13日開放線上報名，名額有限，玉山誠摯歡迎所有對藝文領域有興趣的民眾報名參加，詳情可關注活動官網。