經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰世華銀行第六度獲得國際指標性財經媒體《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）評選為「台灣最佳私人銀行」（Best Domestic Private Bank-Taiwan）。國泰世華私人銀行執行長傅伯昇（圖中）親自率隊前往香港領獎。國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行憑藉卓越的資產管理服務，再次獲得國際大獎肯定。國際指標性財經媒體《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）第六度評選國泰世華私人銀行為「台灣最佳私人銀行」（Best Domestic Private Bank-Taiwan），也是金融同業中唯一多次獲此殊榮的銀行。國泰世華私人銀行整合集團豐沛的專業資源，透過投資顧問、跨資產研究及區域市場洞察，協助高資產客戶在全球金融波動與資本市場多變時，能以多元工具進行靈活配置。2025年推出的家族辦公室服務，亦由專責投資研究團隊與稅務專家，共同提供全方面諮詢。

國泰世華私人銀行執行長傅伯昇指出，高資產客戶投資需求明確，重視穩健增值，需提供客製化資產配置建議，協助布局市場。國泰世華私人銀行早在2019年便成立「私募另類投資商品專家團隊」，延攬具十多年金融與國際資本市場經驗的專才加入，並持續穩健擴展。去年更響應政府推動的「亞洲資產管理中心」政策，領先同業進駐高雄亞洲資產管理專區；同時，攜手國際資產管理機構推出「私募基礎建設投資」方案，為高資產客戶提供多元的投資選擇，帶動台灣私人銀行服務加速銜接國際。

隨著高資產族群需求愈趨多樣化，國泰世華私人銀行落實「立足台灣、放眼亞洲」的發展願景，透過台灣、香港、新加坡三地整合的服務架構與完善基礎設施，讓客戶享有一站式、接軌全球的資產管理服務；持續導入AI、大數據與投資智慧引擎，打造開戶到交易的全流程管理，優化前、中、後台整合效率與資料一致性；並以量化管理為核心，提升直通式處理與風險控管能力，建立兼具穩健與創新的數位資產管理模式，完善支援一站式的金融服務，本次獲獎展現國際級管理架構與系統整合實力。

國泰金控（2882）為台灣最大資產管理業者之一，積極發展資產管理為銀行、保險外的第三事業引擎。國泰世華私人銀行亦延續集團策略，與全球頂尖資產管理機構緊密合作，資產管理規模維持雙位數年複合成長率。

國泰世華奪國際大獎

