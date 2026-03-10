快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

臺企銀宣示五大策略

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
臺灣企銀115年經理人會議，由董事長李嘉祥(中)及總經理李國忠(右三)帶領經理人宣示「跨域並進、再創高峰」。 臺企銀／提供
臺灣企銀115年經理人會議，由董事長李嘉祥(中)及總經理李國忠(右三)帶領經理人宣示「跨域並進、再創高峰」。 臺企銀／提供

臺灣企銀（2834）3月6日召開「115年度全行經理人會議」，約200位總行及海內外分行高階主管齊聚，共同檢視經營成果並宣示年度策略。董事長李嘉祥表示，115年全行策略主軸訂為「跨域並進、再創高峰」，期望經理人持續跨業務合作並勇於接受挑戰，攜手再創佳績。

董事長李嘉祥指出，去年金融環境面臨關稅政策波動等壓力，臺灣企銀仍繳出亮眼績效，114年合併稅前淨利152.45億元，年成長8.41%，連四年突破百億大關，資產品質亦穩健提升，好成績歸功於全體同仁的貢獻。展望馬年，全行將持續在法令遵循及風險管理的基礎上，拓展企業金融客群，並透過財富管理業務擴大個人金融獲利，同時提升海外分行業務動能，全面優化獲利結構。

臺灣企銀明確宣示115年度五大策略方針：「多元收益來源，擴大資產規模」、「深化數位賦能，達成獲利目標」、「強化風險管理，提升資本三率」、「優化管理機制，維護資產品質」及「穩健法遵內控，建構永續未來」，透過經理人交流凝聚共識，期許在變動的經營環境中，展現穩健成長的實力。

董事長李嘉祥也勉勵經理人：「成功沒有奇蹟，只有累積與軌跡」，臺灣企銀持續以「中小企業首選金融夥伴」為定位，協助企業因應永續轉型與全球市場挑戰，並深化政策金融角色，近期已透過親訪及社交媒體等複合通路，主動關懷逾64,100家中小企業客戶的金融需求。

會議隔日，董事長李嘉祥及總經理李國忠也與全行高階經理人，前往台北象山永春崗步道登山健行，展現行方對員工身心健康的重視，更象徵臺灣企銀在變動的金融局勢中，具備「步步為營、登高望遠」的韌性與遠見，朝「最佳中小企業專業銀行」目標邁進。

