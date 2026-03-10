快訊

彰銀今年獲利好彩頭

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
彰銀前二月大賺32.67億元寫史上同期新高，更連四年入選標普全球永續年鑑。彰銀／提供
彰銀（2801）今年獲利開局強勁。彰銀公布，2026年2月稅後純益15.9億元，累計前二月32.67億元，首度突破「3字頭」，寫史上同期新高，年增21.45%，每股稅後純益0.28元，為全年營運奠定穩固基礎。

回顧過去，彰銀前二月獲利多落在12億至25億元之間，2024~2025年已突破25億元、達到26億元水準，2026年開春即衝上「3字頭」，隨利息與財管手續費收入同步成長，整體獲利動能明顯升溫。

彰銀表示，前二月獲利年增逾兩成，主要受惠利息淨收益與手續費淨收益同步提升。其中，手續費淨收益在年初以來財富管理銷售動能帶動下，年增幅接近四成，成為推升整體獲利的重要引擎。

彰銀指出，近三年整體獲利表現持續創新高，背後關鍵在於員工與組織策略的長期投入。透過「ABCDE」五大核心策略（Action、Better、Compliance、Defense、ESG），將永續發展與業務經營深度結合，持續強化整體營運體質。

在人力資源方面，彰銀持續打造多元、公平與共融（DEI）的職場環境，提供免費心理諮詢、優於法令的育兒津貼與制度，及具市場競爭力的薪酬福利。

依證交所資料，彰銀非主管職員工薪資中位數達139萬元，高於金融業平均水準，展現深耕人才與強化長期競爭力的決心。

隨著營運規模與品牌聲望提升，彰銀也同步擴大人才布局。今年以「展翅高飛 再創新局」為主軸，3月釋出11類職缺，涵蓋金融專業、數位科技與營運管理等領域，並提供具競爭力薪資待遇，希望吸引優秀人才加入，持續為成長動能注入新血。

在永續經營方面，彰銀亦持續在國際舞台嶄露頭角。2026年標普全球永續年鑑中，彰銀連續四年入選，並首度躋身全球銀行業前5%。

同時也連續三年名列金管會永續金融評鑑銀行業績優名單，顯示其在永續治理與金融發展上的領先地位。

賦能訓練…金融業導入AI 業者稱「無法回頭」

台大校園徵才博覽會上周六登場，開出數萬名職缺的金融業是徵才主力，理工背景、與ＡＩ相關的人力需求暴增，讓銀行員擔心工作不保。雖然國內金融業尚未發生因引進ＡＩ而裁員的情況，但在ＡＩ浪潮下，金融業已相繼展開對員工的賦能訓練，並防範引進ＡＩ對客戶造成的風險。

台幣爆量貶 回測32關

美伊戰爭引爆地緣政治風險，台北外匯市場昨（9）日成交量再放大至39.995億美元，為歷史第六大量，新台幣匯價最後以31.92元收盤，重貶2.42角，是逾十個月新低匯價，貶幅達0.76%，估外資單日匯出近20億美元，預料新台幣匯價今天將測32元整數關卡。

中租：東協市場拚績增雙位數 去年 EPS 11.24元 股利配發率上看50%

中租控股昨（9）日舉行2025年第4季法人說明會，董事長陳鳳龍宣布，全年合併稅後純益為新台幣198.1億元，年減12%，每股稅後純益（EPS）11.24元。針對股利政策，陳鳳龍指出，股利政策並沒有改變，配發率維持40~50%，可望往區間較高的方向去發放。

玉山藝文講座秀臺灣

玉山文教基金會於7日在玉山銀行第二總部大樓舉辦「站在玉山 擁抱藝術」藝文講座，邀請國立臺灣師範大學設計系名譽教授林磐聳，分享自己多年來持續從故鄉尋找創作養分的歷程，以圖像為筆、創意為墨，透過設計語言書寫島嶼的溫度，講座並由前國立臺灣美術館館長廖仁義教授擔任引言人，帶領參與的民眾從不同視角來認識台灣，看見台灣的藝術活力與文化底蘊。

臺企銀宣示五大策略

臺灣企銀3月6日召開「115年度全行經理人會議」，約200位總行及海內外分行高階主管齊聚，共同檢視經營成果並宣示年度策略。董事長李嘉祥表示，115年全行策略主軸訂為「跨域並進、再創高峰」，期望經理人持續跨業務合作並勇於接受挑戰，攜手再創佳績。

國泰世華奪國際大獎

國泰世華銀行憑藉卓越的資產管理服務，再次獲得國際大獎肯定。國際指標性財經媒體《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）第六度評選國泰世華私人銀行為「台灣最佳私人銀行」（Best Domestic Private Bank-Taiwan），也是金融同業中唯一多次獲此殊榮的銀行。國泰世華私人銀行整合集團豐沛的專業資源，透過投資顧問、跨資產研究及區域市場洞察，協助高資產客戶在全球金融波動與資本市場多變時，能以多元工具進行靈活配置。2025年推出的家族辦公室服務，亦由專責投資研究團隊與稅務專家，共同提供全方面諮詢。

