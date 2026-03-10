中租：東協市場拚績增雙位數 去年 EPS 11.24元 股利配發率上看50%
中租控股（5871）昨（9）日舉行2025年第4季法人說明會，董事長陳鳳龍宣布，全年合併稅後純益為新台幣198.1億元，年減12%，每股稅後純益（EPS）11.24元。針對股利政策，陳鳳龍指出，股利政策並沒有改變，配發率維持40~50%，可望往區間較高的方向去發放。
針對近期油價攀高，市場對於通膨預期升溫，是否牽動央行利率調整，陳鳳龍則表示，油價上升確實對於利率上升有壓力，但過去央行的利率水準較穩定，且牽動油價的因素還在變化中；至於資金成本部分，從美國聯準會啟動降息以來，中租整體的資金成本處於下降，相信央行對於調整利率會慎重考慮。
中租表示，2025年在總經環境挑戰及兼顧資產品質之下，整體信用資產成長放緩；而今年對於三大市場營收成長目標方面，台灣與中國大陸地區追求個位數成長策略，大陸地區隨資產品質逐步改善，希望維持適當的成長速度，採較保守的成長目標；東協地區則除了泰國以外，目標是雙位數成長。
中租控股2025年合併稅後純益新台幣198.1億元，年減12%，全年每股稅後純益（EPS）11.24元，其中，三大市場當中，2025年台灣地區營收與獲利與2024年相比，分別年減3%、年減0.2%；中國大陸地區營收與獲利年減12%、年減29%。至於東協地區營收與獲利則是年增4%及年增54%。
台灣歸屬母公司獲利占比58%、中國大陸33%，東協則是9%。
整體信用資產方面，2025年主要因應外部經營及總經環境挑戰以及兼顧資產品質之下，信用資產成長較為謹慎，去年第4季合併信用資產年減1%，其中，台灣年增1%、中國大陸年減6%、東協成長年增1%；若與上季相比，合併信用資產季增2%，其中，台灣季增0.4%、中國大陸季減1%、東協季增6%，顯示去年第4季成長動能略有回溫，且資產品質已有穩定且改善的跡象。
