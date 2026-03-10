金融業報告 憂AI幻覺可能造成治理風險

全國金融業工會聯合總會日前發布「金融業ＡＩ影響研究」調查報告，對象鎖定受僱人數超過三千人的中大型銀行，報告指出，過度自動化可能造成「去技能化」現象，使員工逐漸喪失原有專業能力，甚至有可能損及客戶利益。

參與這次調查的共力研究社研究員高若有表示，若員工專業能力其實不足，等於只在ＡＩ與客戶之間傳遞訊息，一旦出現「ＡＩ幻覺」之類的問題，最大的危險在於員工無法判讀出錯誤。

這份調查報告建議，業者應避免將ＡＩ使用強度直接作為績效評量的門檻，勿讓員工被迫變成追逐工具本身，而忽略實際工作價值與專業判斷的重要性。此外，若ＡＩ主要被用於降低勞動成本或提高管理效率，卻未反映在報酬制度，長期可能削弱員工對於技術導入的支持度，並影響組織內部對數位轉型的信任基礎，企業可透過薪資調整、績效獎金、職務升遷機會或工作時間彈性等方式，使員工能分享ＡＩ所創造的產出增益。

報告也說，金融產業高度依賴專業判斷與客戶信任，維持勞資的制度信任很重要，金融業進行ＡＩ轉型時，應增加勞資對話，討論ＡＩ使用範圍、工作流程調整以及效率紅利分配等議題，並透過協商機制建立共識，有助於降低員工對技術替代的焦慮感，並提高員工對ＡＩ工具的接受程度，而且在涉及員工權益的重大人事決策上，企業應保留人工審查與多元評估機制，使最終決策仍由具責任歸屬的管理者承擔，以避免「演算法決策」可能帶來的偏誤與治理風險。

研究團隊分析，在金融產業，ＡＩ的應用可能使部分例行性資訊處理工作逐漸減少，但同時增加對資料分析、模型管理與人機協作能力的需求，建議未來政府在推動金融科技政策時，應同步規畫勞動市場調適措施，例如強化在職訓練、促進技能轉換與支持終身學習制度。透過產業政策與勞動政策的協同設計，可使ＡＩ技術帶來的生產力提升，轉化為更具包容性的經濟成長。

研究團隊分析未來人機協作能力需求更高，好比在廚房工作，以後由ＡＩ炒菜，人負責點菜或為客戶送餐，但企業也必須認知，ＡＩ要靠人提供資料，尤其擅長人機協作的員工更大有功勞，把對的資料餵給ＡＩ才能有更好的產出，因此必須把運用ＡＩ之後的利潤，透過薪酬制度合理回饋到員工的身上。