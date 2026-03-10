聽新聞
0:00 / 0:00

金融業報告 憂AI幻覺可能造成治理風險

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

全國金融業工會聯合總會日前發布「金融業ＡＩ影響研究」調查報告，對象鎖定受僱人數超過三千人的中大型銀行，報告指出，過度自動化可能造成「去技能化」現象，使員工逐漸喪失原有專業能力，甚至有可能損及客戶利益。

參與這次調查的共力研究社研究員高若有表示，若員工專業能力其實不足，等於只在ＡＩ與客戶之間傳遞訊息，一旦出現「ＡＩ幻覺」之類的問題，最大的危險在於員工無法判讀出錯誤。

這份調查報告建議，業者應避免將ＡＩ使用強度直接作為績效評量的門檻，勿讓員工被迫變成追逐工具本身，而忽略實際工作價值與專業判斷的重要性。此外，若ＡＩ主要被用於降低勞動成本或提高管理效率，卻未反映在報酬制度，長期可能削弱員工對於技術導入的支持度，並影響組織內部對數位轉型的信任基礎，企業可透過薪資調整、績效獎金、職務升遷機會或工作時間彈性等方式，使員工能分享ＡＩ所創造的產出增益。

報告也說，金融產業高度依賴專業判斷與客戶信任，維持勞資的制度信任很重要，金融業進行ＡＩ轉型時，應增加勞資對話，討論ＡＩ使用範圍、工作流程調整以及效率紅利分配等議題，並透過協商機制建立共識，有助於降低員工對技術替代的焦慮感，並提高員工對ＡＩ工具的接受程度，而且在涉及員工權益的重大人事決策上，企業應保留人工審查與多元評估機制，使最終決策仍由具責任歸屬的管理者承擔，以避免「演算法決策」可能帶來的偏誤與治理風險。

研究團隊分析，在金融產業，ＡＩ的應用可能使部分例行性資訊處理工作逐漸減少，但同時增加對資料分析、模型管理與人機協作能力的需求，建議未來政府在推動金融科技政策時，應同步規畫勞動市場調適措施，例如強化在職訓練、促進技能轉換與支持終身學習制度。透過產業政策與勞動政策的協同設計，可使ＡＩ技術帶來的生產力提升，轉化為更具包容性的經濟成長。

研究團隊分析未來人機協作能力需求更高，好比在廚房工作，以後由ＡＩ炒菜，人負責點菜或為客戶送餐，但企業也必須認知，ＡＩ要靠人提供資料，尤其擅長人機協作的員工更大有功勞，把對的資料餵給ＡＩ才能有更好的產出，因此必須把運用ＡＩ之後的利潤，透過薪酬制度合理回饋到員工的身上。

金融科技 AI 金融業

延伸閱讀

兩AI巨頭翻臉 恐破壞安全運用共識

AI影響深刻 陸人社部推動穩就業

橘世代／【AI時代──長者篇】AI像翅膀「把世界變大」

需求年增逾2倍 陸掀AI人才戰

相關新聞

賦能訓練…金融業導入AI 業者稱「無法回頭」

台大校園徵才博覽會上周六登場，開出數萬名職缺的金融業是徵才主力，理工背景、與ＡＩ相關的人力需求暴增，讓銀行員擔心工作不保。雖然國內金融業尚未發生因引進ＡＩ而裁員的情況，但在ＡＩ浪潮下，金融業已相繼展開對員工的賦能訓練，並防範引進ＡＩ對客戶造成的風險。

黑色星期一 台北股匯雙雙重挫

中東戰情持續引發國際油價漲破每桶一百美元，投資人對通膨疑慮升溫，外資大舉撤出導致台北股匯雙雙重挫，上演黑色星期一。台股大跌一四八九點、創史上第四大跌點，指數收三萬二一一○點；新台幣兌美元匯率則爆量重貶，收在卅一點九二元、貶二點四二角，總成交量卅九點九九五億美元創史上第六大量。

金融業導入AI 人員專業判斷仍難被取代

金融業陸續導入ＡＩ，不少員工感到不安的除了擔心被取代，也發現有些後遺症。由於ＡＩ出錯的機率降得仍不夠低，導致不論是銀行內部管理，或銀行的客戶服務業務，都必須要由「人」再覆核ＡＩ產出的結果。

金融業報告 憂AI幻覺可能造成治理風險

全國金融業工會聯合總會日前發布「金融業ＡＩ影響研究」調查報告，對象鎖定受僱人數超過三千人的中大型銀行，報告指出，過度自動化可能造成「去技能化」現象，使員工逐漸喪失原有專業能力，甚至有可能損及客戶利益。

台新投顧高層人事異動 台股名師黃文清接任總經理

台新新光金控（2887）9日晚間代子公司台新投顧公告重要人事異動，董事會決議原總經理江浩農因職務調整卸任，由現任台新投顧副總／協理、資深台股市場分析專家黃文清升任總經理一職，該任命將於10日起正式生效。

國銀挺六大產業！1月放款大增796億元創同期次高 這三產業最旺

國銀對政策性產業放款動能升溫。金管會公布，2026年1月國銀對六大核心戰略產業放款餘額8兆3,665億元，單月大增796億元，為政策推動來同期次高，顯示銀行在政策帶動下持續加碼對戰略產業資金布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。