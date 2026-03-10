聽新聞
0:00 / 0:00

金融業導入AI 人員專業判斷仍難被取代

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金融業陸續導入ＡＩ，不少員工感到不安的除了擔心被取代，也發現有些後遺症。由於ＡＩ出錯的機率降得仍不夠低，導致不論是銀行內部管理，或銀行的客戶服務業務，都必須要由「人」再覆核ＡＩ產出的結果。

一名銀行高階主管指出，很多資深員工感嘆，累積了二、三十年的專業，但年輕後輩只要問完ＡＩ，就可做出一份不輸資深員工的報告，因此感到沮喪、更擔心被取代。不過，通常資深員工只要學好如何下指令運用ＡＩ，仍會持續保持專業及成果的領先，尤其當出現ＡＩ幻覺，年輕員工因為專業知識不足無法判斷，但資深員工很容易就看得出來並且校正，例如在授信業務的徵審，絕不會只看ＡＩ的分析決定客戶的授信結果。

銀行主管說，ＡＩ要能用得上手，學會如何問問題、下指令，絕對是關鍵，下指令的方式則有訣竅，提問愈完整，包括什麼場合需要、希望能做出怎樣的表格、要考慮哪些要素等，愈能得到ＡＩ完整的產出。

也有銀行理專私下抱怨，就是因為相信ＡＩ，所以將ＡＩ跑出的最新情勢分析建議給客戶，結果馬上就被客戶打臉資料有錯，理專覺得沒面子，對於使用ＡＩ也更沒安全感。

一名銀行高階主管舉例，部門曾有員工在內部會議用了ＡＩ提供的資料，結果出錯，被他念了一頓，這位員工備感委屈，認為為何要承擔ＡＩ的錯。但這名主管認為，行員本身還是要有基本的判斷力，才能執行「人機協作」，換言之，會用ＡＩ是一回事，但能否真正把專業內化，也是重要的基本功。

另外，因為ＡＩ提高了作業效率，使得經營高層在考慮相關工作可用ＡＩ來替代之下，對新人的要求也跟著提高，導致新人的入行門檻變得更高；另一方面，導入ＡＩ後若能帶動公司獲利，員工的收入跟著增加，但並沒有預期的高，甚至因此讓員工擔心ＡＩ的引入速度太快，失去的權益比得到的更多。

玉山金科技長張智星說，最好的方式就是提供更好的福利，工時、薪資、各項補助等，從另一個角度來看，若獲利增加卻不提升福利，員工也會流失。

客戶 銀行 AI 金融業

延伸閱讀

兩AI巨頭翻臉 恐破壞安全運用共識

張俊哲／教室與教堂的AI：宜慎！

橘世代／【AI時代──長者篇】AI像翅膀「把世界變大」

AI降低技術門檻 但沒有降創意的重要

相關新聞

賦能訓練…金融業導入AI 業者稱「無法回頭」

台大校園徵才博覽會上周六登場，開出數萬名職缺的金融業是徵才主力，理工背景、與ＡＩ相關的人力需求暴增，讓銀行員擔心工作不保。雖然國內金融業尚未發生因引進ＡＩ而裁員的情況，但在ＡＩ浪潮下，金融業已相繼展開對員工的賦能訓練，並防範引進ＡＩ對客戶造成的風險。

黑色星期一 台北股匯雙雙重挫

中東戰情持續引發國際油價漲破每桶一百美元，投資人對通膨疑慮升溫，外資大舉撤出導致台北股匯雙雙重挫，上演黑色星期一。台股大跌一四八九點、創史上第四大跌點，指數收三萬二一一○點；新台幣兌美元匯率則爆量重貶，收在卅一點九二元、貶二點四二角，總成交量卅九點九九五億美元創史上第六大量。

金融業導入AI 人員專業判斷仍難被取代

金融業陸續導入ＡＩ，不少員工感到不安的除了擔心被取代，也發現有些後遺症。由於ＡＩ出錯的機率降得仍不夠低，導致不論是銀行內部管理，或銀行的客戶服務業務，都必須要由「人」再覆核ＡＩ產出的結果。

金融業報告 憂AI幻覺可能造成治理風險

全國金融業工會聯合總會日前發布「金融業ＡＩ影響研究」調查報告，對象鎖定受僱人數超過三千人的中大型銀行，報告指出，過度自動化可能造成「去技能化」現象，使員工逐漸喪失原有專業能力，甚至有可能損及客戶利益。

台新投顧高層人事異動 台股名師黃文清接任總經理

台新新光金控（2887）9日晚間代子公司台新投顧公告重要人事異動，董事會決議原總經理江浩農因職務調整卸任，由現任台新投顧副總／協理、資深台股市場分析專家黃文清升任總經理一職，該任命將於10日起正式生效。

國銀挺六大產業！1月放款大增796億元創同期次高 這三產業最旺

國銀對政策性產業放款動能升溫。金管會公布，2026年1月國銀對六大核心戰略產業放款餘額8兆3,665億元，單月大增796億元，為政策推動來同期次高，顯示銀行在政策帶動下持續加碼對戰略產業資金布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。