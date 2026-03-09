台新投顧高層人事異動 台股名師黃文清接任總經理

台新新光金控（2887）9日晚間代子公司台新投顧公告重要人事異動，董事會決議原總經理江浩農因職務調整卸任，由現任台新投顧副總／協理、資深台股市場分析專家黃文清升任總經理一職，該任命將於10日起正式生效。

新任總經理黃文清畢業於銘傳大學金融保險系，深耕台股研究領域超過25年。在升任總經理之前，他長期擔任台新投顧投資服務研究部主管與協理，亦曾任職於大慶證券研究部。

黃文清以紮實的台股策略研究見長，精通短、中、長期市場趨勢判斷，是各大財經媒體經常採訪的熟面孔；他長期於專業媒體發表深度評論，以精闢的數據分析與沉穩的市場觀點深受投資人信賴。市場分析，此次升任總經理，台新投顧將借重其豐富的本土研究經驗與產業洞察力，持續強化對客戶的投資顧問服務。

江浩農自去年5月接任總經理以來，憑藉其深厚的國際金融背景，對全球總體經濟、外匯走勢及商品市場等領域提供精闢解析。任內期間，他頻繁接受媒體採訪，協助投資人在波動的全球市場中精準布局。此次異動主因為職務調整，江浩農任內推動的研究質量提升與專業貢獻同時獲市場肯定，並交棒由黃文清接續衝刺。