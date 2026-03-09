快訊

台新投顧高層人事異動 台股名師黃文清接任總經理

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
現任台新投顧副總／協理、資深台股市場分析專家黃文清升任總經理一職。（本報系資料庫）
台新新光金控（2887）9日晚間代子公司台新投顧公告重要人事異動，董事會決議原總經理江浩農因職務調整卸任，由現任台新投顧副總／協理、資深台股市場分析專家黃文清升任總經理一職，該任命將於10日起正式生效。

新任總經理黃文清畢業於銘傳大學金融保險系，深耕台股研究領域超過25年。在升任總經理之前，他長期擔任台新投顧投資服務研究部主管與協理，亦曾任職於大慶證券研究部。

黃文清以紮實的台股策略研究見長，精通短、中、長期市場趨勢判斷，是各大財經媒體經常採訪的熟面孔；他長期於專業媒體發表深度評論，以精闢的數據分析與沉穩的市場觀點深受投資人信賴。市場分析，此次升任總經理，台新投顧將借重其豐富的本土研究經驗與產業洞察力，持續強化對客戶的投資顧問服務。

江浩農自去年5月接任總經理以來，憑藉其深厚的國際金融背景，對全球總體經濟、外匯走勢及商品市場等領域提供精闢解析。任內期間，他頻繁接受媒體採訪，協助投資人在波動的全球市場中精準布局。此次異動主因為職務調整，江浩農任內推動的研究質量提升與專業貢獻同時獲市場肯定，並交棒由黃文清接續衝刺。

新台幣貶逾2角、成交量爆歷史第六大量 明測32元整數關

美伊戰爭引爆的地緣政治風險，衝擊全球股匯市和油價。台北外匯市場今成交量再放大至39.995億美元，創歷史第六大量。

台新新光金控（2887）9日晚間代子公司台新投顧公告重要人事異動，董事會決議原總經理江浩農因職務調整卸任，由現任台新投顧副總／協理、資深台股市場分析專家黃文清升任總經理一職，該任命將於10日起正式生效。

國銀挺六大產業！1月放款大增796億元創同期次高 這三產業最旺

國銀對政策性產業放款動能升溫。金管會公布，2026年1月國銀對六大核心戰略產業放款餘額8兆3,665億元，單月大增796億元，為政策推動來同期次高，顯示銀行在政策帶動下持續加碼對戰略產業資金布局。

群益金鼎證券推跨界話題新作 攜大甲鎮瀾宮、KKBOX推「群益享樂宇宙」

群益金鼎證券9日於宏泰商務會議中心舉行「群益享樂宇宙首部曲」記者會，正式揭曉2026上半年異業合作行銷陣容與活動內容。記者會邀請到合作品牌之一KKBOX代表共襄盛舉。

股匯連動！新台幣大跌2.42角「收31.92元」 創逾十個月新低點

台股大跌，新台幣匯價重挫，今（9）日早盤開始一路走貶，開盤後迅速貶破31.8元關卡，午盤過後31.9元也被突破，終場貶值2.42角，收在31.92元，創下去年5月初「匯市大逃殺」後的低點，逾十個月的低點，成交量為27.28億美元。

雙北預售交易斷崖式下滑 驚揭「這兩區」年減逾8成

受到中央銀行信用管制和限貸令的影響，雙北預售市場進入冷靜期。第一建經研究中心統計內政部實價登錄的預售交易，雙北市預售屋買氣在2025年出現明顯降溫現象，近兩預售案交易量減幅前五名行政區中，台北市以信義區年減83.3%居冠，交易量從2024年的627件驟減至105件；新北市則以蘆洲區減幅83.9%最高，從155件縮減至25件。

