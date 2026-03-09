國銀挺六大產業！1月放款大增796億元創同期次高 這三產業最旺

國銀對政策性產業放款動能升溫。金管會公布，2026年1月國銀對六大核心戰略產業放款餘額8兆3,665億元，單月大增796億元，為政策推動來同期次高，顯示銀行在政策帶動下持續加碼對戰略產業資金布局。

受1月放款動能帶動，目前六大核心產業放款第四期累計新增放款已達4,690億元，目標達成率達123.4%，提前超越原訂3,800億元目標。

金管會自2022年起推動六大核心戰略產業放款方案，逐年訂定新增放款目標，從首期2,500億元逐步提高至第四期的3,800億元。銀行近年在政策引導下，持續擴大對戰略產業的資金供給。

原本第四期規劃於2025年底結束，但因行政院推出「五大信賴產業」政策銜接，銀行反映授信認列與系統調整需要時間。金管會因此將第四期期間延長三個月至2026年3月底，4月起再轉軌至五大信賴產業。

因此第四期六大核心產業放款期間，從2025年1月1日延長至2026年3月31日，新增放款目標仍維持3,800億元。

若觀察各產業動能，1月六大產業中僅三項放款增加，包括「國防及戰略」、「資安卓越」與「資訊及數位」。三者單月分別增加773億元、716億元與342億元，彌補其餘產業放款減少。

若合併2025年全年與2026年1月觀察，新增放款前三大產業依序為「國防及戰略」、「資訊及數位」及「民生及戰備」。三者分別增加2,764億元、2,275億元與1,441億元。

銀行主管分析，「國防及戰略」產業多屬鋼鐵、煉鋁等基礎工業，受軍工需求與原料價格支撐，企業資金需求相對穩定。

至於「資安卓越」與「資訊及數位」產業，則反映AI、雲端運算與高效能運算（HPC）應用快速擴張。相關需求帶動半導體與電子零組件產業鏈投資，也推升企業營運與設備資金需求。