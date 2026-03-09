聯邦銀行擬配股利1.06元創歷史新高 配發率超過8成

聯邦銀行（2838）9日董事會決議2025年普通股盈餘分派擬配發每股股利1.06元，比上一年度股利1.05元，還增加0.01元，總股利續創歷史新高，其中，現金股利每股0.46元，股票股利0.6元，配發率來到82.17%。以聯邦銀9日收盤價19.46元估算，現金殖利率約2.36%。

聯邦銀行董事會今日也通過2025年合併財務報告，全年合併稅後淨利61.01億元，每股稅後純益（EPS）1.29元。以董事會決議去年盈餘分派擬配發每股股利1.06元，配發率達82.17%。

聯邦銀行董事會決議擬配發每股股利1.06元，股利水準創歷史新高，其中，現金股利每股0.46元，股票股利0.6元，與上一年度相比，現金股利從0.35元大增至0.46元、股票股利則是從0.7元降至0.6元。不過，仍維持近年來股票股利大於現金股利的策略，透過盈餘轉增資，持續厚實資本，可做更多的業務量。

聯邦銀行也指出，依照規定，銀行分派盈餘時應先提列30%為法定盈餘公積，不過，因為銀行有長期投資股票的部位放在其他綜合損益（OCI），處分後進入保留盈餘，可作為股利分派，挹注股利發放。