聯邦銀行擬配股利1.06元創歷史新高 配發率超過8成

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

聯邦銀行（2838）9日董事會決議2025年普通股盈餘分派擬配發每股股利1.06元，比上一年度股利1.05元，還增加0.01元，總股利續創歷史新高，其中，現金股利每股0.46元，股票股利0.6元，配發率來到82.17%。以聯邦銀9日收盤價19.46元估算，現金殖利率約2.36%。

聯邦銀行董事會今日也通過2025年合併財務報告，全年合併稅後淨利61.01億元，每股稅後純益（EPS）1.29元。以董事會決議去年盈餘分派擬配發每股股利1.06元，配發率達82.17%。

聯邦銀行董事會決議擬配發每股股利1.06元，股利水準創歷史新高，其中，現金股利每股0.46元，股票股利0.6元，與上一年度相比，現金股利從0.35元大增至0.46元、股票股利則是從0.7元降至0.6元。不過，仍維持近年來股票股利大於現金股利的策略，透過盈餘轉增資，持續厚實資本，可做更多的業務量。

聯邦銀行也指出，依照規定，銀行分派盈餘時應先提列30%為法定盈餘公積，不過，因為銀行有長期投資股票的部位放在其他綜合損益（OCI），處分後進入保留盈餘，可作為股利分派，挹注股利發放。

聯邦銀行 現金股利

新台幣貶逾2角、成交量爆歷史第六大量 明測32元整數關

美伊戰爭引爆的地緣政治風險，衝擊全球股匯市和油價。台北外匯市場今成交量再放大至39.995億美元，創歷史第六大量。

雙北預售交易斷崖式下滑 驚揭「這兩區」年減逾8成

受到中央銀行信用管制和限貸令的影響，雙北預售市場進入冷靜期。第一建經研究中心統計內政部實價登錄的預售交易，雙北市預售屋買氣在2025年出現明顯降溫現象，近兩預售案交易量減幅前五名行政區中，台北市以信義區年減83.3%居冠，交易量從2024年的627件驟減至105件；新北市則以蘆洲區減幅83.9%最高，從155件縮減至25件。

群益金鼎證券推跨界話題新作 攜大甲鎮瀾宮、KKBOX推「群益享樂宇宙」

群益金鼎證券9日於宏泰商務會議中心舉行「群益享樂宇宙首部曲」記者會，正式揭曉2026上半年異業合作行銷陣容與活動內容。記者會邀請到合作品牌之一KKBOX代表共襄盛舉。

股匯連動！新台幣大跌2.42角「收31.92元」 創逾十個月新低點

台股大跌，新台幣匯價重挫，今（9）日早盤開始一路走貶，開盤後迅速貶破31.8元關卡，午盤過後31.9元也被突破，終場貶值2.42角，收在31.92元，創下去年5月初「匯市大逃殺」後的低點，逾十個月的低點，成交量為27.28億美元。

深耕高資產客戶 國泰世華銀行六度奪下「台灣最佳私人銀行」業界第一

國泰世華銀行憑藉卓越的資產管理服務，再次獲得國際大獎肯定。國際指標性財經媒體《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）第六度評選國泰世華私人銀行為「台灣最佳私人銀行」（Best Domestic Private Bank-Taiwan），也是金融同業中唯一多次獲此殊榮的銀行。國泰世華私人銀行整合集團豐沛的專業資源，透過投資顧問、跨資產研究及區域市場洞察，協助高資產客戶在全球金融波動與資本市場多變時，能以多元工具進行靈活配置。2025年推出的家族辦公室（Family Office）服務，亦由專責投資研究團隊與稅務專家，共同提供全方面諮詢。

戰火未歇帶動油價上揚 國銀預期美元上半年持續走強、台幣偏弱

中東戰火帶動油價上揚，市場對通膨再度升溫的憂慮同步升高，銀行業者分析，在能源價格上行和避險需求推升下，近期美元表現偏強，短期中東衝突仍是關注重點，中長期來看，若短期內無法落幕，通膨壓力持續升溫，恐推遲聯準會降息時程和幅度，進而影響美元和新台幣未來走勢，美元持續偏強、亞洲貨幣含新台幣偏弱震盪，戰爭結束後，下半年起才有望逆轉。

