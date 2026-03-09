快訊

土銀林俊易「全英公開賽」奪金 我國羽球史上男單第一人

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
在全英羽毛球公開賽男單決賽中，台灣選手林俊易2比0戰勝印度選手拉克什亞·森，獲得冠軍。新華社
土地銀行羽球隊國際賽場再傳佳績，「左手重砲」林俊易在英國超過百年歷史、層級最高「2026全英超級1000公開賽」奪下男子單打金牌，寫下我國羽球史上男單第一人。

土銀林俊易目前為世界排名第11名，1月在「印度超級750公開賽」奪下金牌，2月在「德國超級300公開賽」奪下銅牌，這次更上一層樓在「2026全英超級1000公開賽」奪下男子單打金牌，今年參加4場國際賽事已拿下2金1銅，土地銀行為鼓勵林俊易奪得2項高層級賽事金牌，特訂於3月19日嘉勉並頒發14萬元獎金以資獎勵。

林俊易在本次「全英超級1000羽球公開賽」以非種子身分出賽，在32強擊敗台灣同胞好手，16強再度擊敗世界第4、2018亞運金牌印尼名將喬納坦（Jonatan Christie），8強戰再度對決世界排名5、去年年終賽及上週「德國超級300公開賽」奪金的法國好手小波波夫（法語：Christo Popov），上週4強賽中林俊易以1比2惜敗，這次林俊易不想再歷史重演，強勢以2比0獲勝。

林俊易於4強戰對決世界排名第2、本次賽事第2種子、2023世錦賽金牌及2024巴黎奧運銀牌泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitldsarn），第一局林俊易失誤較多，以7比11進入技術暫停，下半局找到節奏，打出一波8比1逆轉，在18比14後連拿3分，先下一城，第2局林俊易在16比20化解2局點，但最終未能守住被扳平局數，決勝局林俊易在16比11領先被對手追至16平，最終林俊易連下5分拿下比賽勝利，挺進決賽。

金牌戰對決世界排名12印度一哥拉克什亞．森(Lakshya Sen)，賽前林俊易與對手對戰成績以4勝0負握有絕對優勢，第一局林俊易一路領先以21比15拿下首局，第二局對手最多領先5分，林俊易發揮極大耐心，穩扎穩打逐步追至平手，之後雙方隨即陷入比分拉鋸，林俊易展現重扣威力穩住陣腳，並率先以20比19取得冠軍點，雖然第一個冠軍點被對手瓦解，但林俊易隨即逼出對方失誤，以21比20出現第二個冠軍點，這次林俊易把握機會不再讓勝利溜走，成功以22:20拿下勝利，以5戰全勝奪下冠軍，成為全英賽創賽116年以來，第一位奪下男單金牌的我國選手，本週世界排名將上升至第8名，創下個人生涯最佳排名，持續爭取代表我國參加「2026名古屋亞運會」國手目標前進。

土地銀行自民國65年成立羽球隊，耕耘台灣羽球運動半個世紀，不僅每年斥資數千萬元補助羽球隊預算、更新訓練設備器材及聘用教練與防護員，協助球員在最佳狀態爭取國際賽成績，除林俊易佳績外，另廖芮萁、江子傑及盧震/蔡程瀚分別在「2026新加坡國際系列賽」奪下女子單打銀牌、男子單打及男子雙打銅牌；廖倬甫及蘇力揚在「2026葡萄牙國際系列賽」奪下男子單打雙銅牌，上週賽事已奪下1金1銀4銅好成績，且自今年1月迄今已勇奪國際及國內賽事4金3銀12銅，總計囊括19面獎牌。

土銀 林俊易 羽球

相關新聞

新台幣貶逾2角、成交量爆歷史第六大量 明測32元整數關

美伊戰爭引爆的地緣政治風險，衝擊全球股匯市和油價。台北外匯市場今成交量再放大至39.995億美元，創歷史第六大量。

雙北預售交易斷崖式下滑 驚揭「這兩區」年減逾8成

受到中央銀行信用管制和限貸令的影響，雙北預售市場進入冷靜期。第一建經研究中心統計內政部實價登錄的預售交易，雙北市預售屋買氣在2025年出現明顯降溫現象，近兩預售案交易量減幅前五名行政區中，台北市以信義區年減83.3%居冠，交易量從2024年的627件驟減至105件；新北市則以蘆洲區減幅83.9%最高，從155件縮減至25件。

群益金鼎證券推跨界話題新作 攜大甲鎮瀾宮、KKBOX推「群益享樂宇宙」

群益金鼎證券9日於宏泰商務會議中心舉行「群益享樂宇宙首部曲」記者會，正式揭曉2026上半年異業合作行銷陣容與活動內容。記者會邀請到合作品牌之一KKBOX代表共襄盛舉。

股匯連動！新台幣大跌2.42角「收31.92元」 創逾十個月新低點

台股大跌，新台幣匯價重挫，今（9）日早盤開始一路走貶，開盤後迅速貶破31.8元關卡，午盤過後31.9元也被突破，終場貶值2.42角，收在31.92元，創下去年5月初「匯市大逃殺」後的低點，逾十個月的低點，成交量為27.28億美元。

深耕高資產客戶 國泰世華銀行六度奪下「台灣最佳私人銀行」業界第一

國泰世華銀行憑藉卓越的資產管理服務，再次獲得國際大獎肯定。國際指標性財經媒體《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）第六度評選國泰世華私人銀行為「台灣最佳私人銀行」（Best Domestic Private Bank-Taiwan），也是金融同業中唯一多次獲此殊榮的銀行。國泰世華私人銀行整合集團豐沛的專業資源，透過投資顧問、跨資產研究及區域市場洞察，協助高資產客戶在全球金融波動與資本市場多變時，能以多元工具進行靈活配置。2025年推出的家族辦公室（Family Office）服務，亦由專責投資研究團隊與稅務專家，共同提供全方面諮詢。

戰火未歇帶動油價上揚 國銀預期美元上半年持續走強、台幣偏弱

中東戰火帶動油價上揚，市場對通膨再度升溫的憂慮同步升高，銀行業者分析，在能源價格上行和避險需求推升下，近期美元表現偏強，短期中東衝突仍是關注重點，中長期來看，若短期內無法落幕，通膨壓力持續升溫，恐推遲聯準會降息時程和幅度，進而影響美元和新台幣未來走勢，美元持續偏強、亞洲貨幣含新台幣偏弱震盪，戰爭結束後，下半年起才有望逆轉。

