土銀林俊易「全英公開賽」奪金 我國羽球史上男單第一人

土地銀行羽球隊國際賽場再傳佳績，「左手重砲」林俊易在英國超過百年歷史、層級最高「2026全英超級1000公開賽」奪下男子單打金牌，寫下我國羽球史上男單第一人。

土銀林俊易目前為世界排名第11名，1月在「印度超級750公開賽」奪下金牌，2月在「德國超級300公開賽」奪下銅牌，這次更上一層樓在「2026全英超級1000公開賽」奪下男子單打金牌，今年參加4場國際賽事已拿下2金1銅，土地銀行為鼓勵林俊易奪得2項高層級賽事金牌，特訂於3月19日嘉勉並頒發14萬元獎金以資獎勵。

林俊易在本次「全英超級1000羽球公開賽」以非種子身分出賽，在32強擊敗台灣同胞好手，16強再度擊敗世界第4、2018亞運金牌印尼名將喬納坦（Jonatan Christie），8強戰再度對決世界排名5、去年年終賽及上週「德國超級300公開賽」奪金的法國好手小波波夫（法語：Christo Popov），上週4強賽中林俊易以1比2惜敗，這次林俊易不想再歷史重演，強勢以2比0獲勝。

林俊易於4強戰對決世界排名第2、本次賽事第2種子、2023世錦賽金牌及2024巴黎奧運銀牌泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitldsarn），第一局林俊易失誤較多，以7比11進入技術暫停，下半局找到節奏，打出一波8比1逆轉，在18比14後連拿3分，先下一城，第2局林俊易在16比20化解2局點，但最終未能守住被扳平局數，決勝局林俊易在16比11領先被對手追至16平，最終林俊易連下5分拿下比賽勝利，挺進決賽。

金牌戰對決世界排名12印度一哥拉克什亞．森(Lakshya Sen)，賽前林俊易與對手對戰成績以4勝0負握有絕對優勢，第一局林俊易一路領先以21比15拿下首局，第二局對手最多領先5分，林俊易發揮極大耐心，穩扎穩打逐步追至平手，之後雙方隨即陷入比分拉鋸，林俊易展現重扣威力穩住陣腳，並率先以20比19取得冠軍點，雖然第一個冠軍點被對手瓦解，但林俊易隨即逼出對方失誤，以21比20出現第二個冠軍點，這次林俊易把握機會不再讓勝利溜走，成功以22:20拿下勝利，以5戰全勝奪下冠軍，成為全英賽創賽116年以來，第一位奪下男單金牌的我國選手，本週世界排名將上升至第8名，創下個人生涯最佳排名，持續爭取代表我國參加「2026名古屋亞運會」國手目標前進。

土地銀行自民國65年成立羽球隊，耕耘台灣羽球運動半個世紀，不僅每年斥資數千萬元補助羽球隊預算、更新訓練設備器材及聘用教練與防護員，協助球員在最佳狀態爭取國際賽成績，除林俊易佳績外，另廖芮萁、江子傑及盧震/蔡程瀚分別在「2026新加坡國際系列賽」奪下女子單打銀牌、男子單打及男子雙打銅牌；廖倬甫及蘇力揚在「2026葡萄牙國際系列賽」奪下男子單打雙銅牌，上週賽事已奪下1金1銀4銅好成績，且自今年1月迄今已勇奪國際及國內賽事4金3銀12銅，總計囊括19面獎牌。