群益金鼎證券推跨界話題新作 攜大甲鎮瀾宮、KKBOX推「群益享樂宇宙」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券總經理李文柱(右三)與經紀部主管張學菏(左三)執行副總裁、群益投顧總經理范振鴻(左二)、群益證執行副總裁鄭育玲(左一)、群益私募總經理徐婉玲(右一)、與KKBOX商務中心商務總監羅閎(右二)共同揭開群益享樂宇宙異業品牌合作首部曲。(群益金鼎證券/提供)
群益金鼎證券9日於宏泰商務會議中心舉行「群益享樂宇宙首部曲」記者會，正式揭曉2026上半年異業合作行銷陣容與活動內容。記者會邀請到合作品牌之一KKBOX代表共襄盛舉。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益金鼎證券持續向外拓展走入人群，積極尋求跨界合作，大眾能充分感受群益的創新與活力。結合多種生活場域跨界合作，在累積財富的同時，也能享受食衣住行育樂多元回饋活動，即時享受豐富的生活體驗。

「群益享樂宇宙」於2025年正式啟動，去年異業合作陣容橫跨五大領域。2026年活動二度登場，除延續生活場域跨界概念外，更進一步拓展至信仰文化，拓展品牌廣度。今年群益享樂宇宙由群益金鼎證券攜手台中大甲鎮瀾宮，於新春馬年期間合作發行限量聯名開運禮「媽祖保庇金」，投資人完成指定任務即可獲得，將祈福寓意融入投資生活。

同時，針對全新客戶亦加碼推出開戶優惠，自3月1日起，首次於群益金鼎證券開立證券帳戶與複委託帳戶者，即可獲得全家商品卡200元，支持投資人開啟海外投資機會。因應國內複委託交易規模迅速攀高，群益金鼎證券於年初推出「群益贏家Pro」APP複委託交易功能，其中「直覺化行情觀看」與「多元看盤下單」讓交易操作更直覺，廣受投資人好評。同時搭配群益複委託手續費優惠方案，降低交易成本、擴大收益空間，引領投資人逐步開拓全球投資版圖，實踐「買美股選群益」的品牌精神。

一年一度的「大甲鎮瀾宮媽祖遶境」即將於4月17日起駕，這項擁有百年歷史的宗教盛事，每年吸引數十萬名香燈腳徒步隨行，被譽為世界級朝聖之路。群益金鼎證券今年將攜手大甲媽祖前往嘉義新港奉天宮進香，透過聯名花車及徒步隨行，以實際行動陪伴香燈腳完成這段充滿信念與感動的九天八夜旅程。此外，為迎接媽祖出巡暖身，群益金鼎證券亦將參與「2026大甲媽BOBI RUN祈福路跑」及「萬眾騎拜自行車運動」，現場設立應援攤位，透過互動小遊戲為參賽者加油打氣，補充能量，共同完成祈福之路。

群益金鼎證券今年二度攜手KKBOX，將延續去年引發熱烈迴響的跨界合作，再度為投資人推出享樂方案。群益證去年作為「第20屆KKBOX風雲榜唯一指定證券商」，推出開戶拿好禮、群益客戶禮等專屬回饋，並加碼「抽第20屆KKBOX風雲榜雙人門票」特別企劃，透過新戶舊戶皆有參與機會在投資圈廣獲好評。今年雙方將持續深化合作，除了享樂宇宙之外，風雲榜的合作也正緊鑼密鼓地準備中，更多精彩活動內容，敬請拭目以待。

「群益享樂宇宙」首部曲由《大甲鎮瀾宮》系列活動揭開序幕，詳細活動資訊請至群益金鼎證券活動官網查詢

