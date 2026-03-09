快訊

宏達電拓展海外AI 穿戴版圖 VIVE Eagle 進軍新加坡攜手 Singtel 上市

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）9日宣布，旗下 AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle 近期在海外市場再添新進展，在新加坡攜手新加坡電信 Singtel 合作上市，香港市場也同步推出本地化更新，新增廣東話語音功能（Beta 版）。VIVE Eagle 將持續結合在地通路夥伴合作與軟體更新優化，提升日常使用體驗並擴大海外市場布局。

AI 穿戴要融入日常，除了硬體規格外，更關鍵在於互動是否自然順暢，及資訊安全與隱私防護是否到位。VIVE Eagle 整合 AI 助理、語音互動、智慧拍攝與即拍即譯等應用，並採開放式 LLM 架構，可串接 Google Gemini 與 OpenAI GPT（Beta）等主流大型語言模型服務，提供多元 AI 使用情境。

HTC 資深副總裁黃昭穎表示，「VIVE Eagle 從設計之初即將資料保護與隱私防護納入核心考量，回應使用者對 AI 穿戴裝置「安心使用」的期待。VIVE Eagle 不僅是一副眼鏡，更是一個讓科技以自然方式融入生活的入口，重新定義人們感知世界、體驗世界的方式。」

在新加坡市場，HTC 與新加坡電信Singtel 合作推出 VIVE Eagle，透過Singtel電信門市與電商平台同步上架，結合門市體驗與服務體系，讓消費者可透過完整的購買與體驗流程接觸 AI 穿戴產品。HTC 也將與合作夥伴持續深化在地推廣與體驗資源，協助市場更快掌握 AI 眼鏡在居家、通勤、外出與旅途中所帶來的便利性與使用價值。

香港市場方面，HTC 推出本地化更新，新增支援廣東話語音（Beta 版）。HTC 資深副總裁黃昭穎亦表示，「 VIVE Eagle 支援廣東話語音上線，為香港市場帶來重要更新。HTC 希望讓科技以更自然的方式融入生活，讓使用者用說話就能完成更多事，把注意力留給真正重要的當下。」

另外，VIVE Eagle 持續擴大銷售管道，近期全系列款式上架至 VIVE 官方網站，指定款式並進駐 momo 購物與 PChome 購物兩大電商平台。透過多元線上通路，讓消費者可依自身習慣選擇購買平台，進一步提升 AI 智慧眼鏡的入手便利性。

語音 宏達電 香港

相關新聞

新台幣貶逾2角、成交量爆歷史第六大量 明測32元整數關

美伊戰爭引爆的地緣政治風險，衝擊全球股匯市和油價。台北外匯市場今成交量再放大至39.995億美元，創歷史第六大量。

雙北預售交易斷崖式下滑 驚揭「這兩區」年減逾8成

受到中央銀行信用管制和限貸令的影響，雙北預售市場進入冷靜期。第一建經研究中心統計內政部實價登錄的預售交易，雙北市預售屋買氣在2025年出現明顯降溫現象，近兩預售案交易量減幅前五名行政區中，台北市以信義區年減83.3%居冠，交易量從2024年的627件驟減至105件；新北市則以蘆洲區減幅83.9%最高，從155件縮減至25件。

股匯連動！新台幣大跌2.42角「收31.92元」 創逾十個月新低點

台股大跌，新台幣匯價重挫，今（9）日早盤開始一路走貶，開盤後迅速貶破31.8元關卡，午盤過後31.9元也被突破，終場貶值2.42角，收在31.92元，創下去年5月初「匯市大逃殺」後的低點，逾十個月的低點，成交量為27.28億美元。

深耕高資產客戶 國泰世華銀行六度奪下「台灣最佳私人銀行」業界第一

國泰世華銀行憑藉卓越的資產管理服務，再次獲得國際大獎肯定。國際指標性財經媒體《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）第六度評選國泰世華私人銀行為「台灣最佳私人銀行」（Best Domestic Private Bank-Taiwan），也是金融同業中唯一多次獲此殊榮的銀行。國泰世華私人銀行整合集團豐沛的專業資源，透過投資顧問、跨資產研究及區域市場洞察，協助高資產客戶在全球金融波動與資本市場多變時，能以多元工具進行靈活配置。2025年推出的家族辦公室（Family Office）服務，亦由專責投資研究團隊與稅務專家，共同提供全方面諮詢。

戰火未歇帶動油價上揚 國銀預期美元上半年持續走強、台幣偏弱

中東戰火帶動油價上揚，市場對通膨再度升溫的憂慮同步升高，銀行業者分析，在能源價格上行和避險需求推升下，近期美元表現偏強，短期中東衝突仍是關注重點，中長期來看，若短期內無法落幕，通膨壓力持續升溫，恐推遲聯準會降息時程和幅度，進而影響美元和新台幣未來走勢，美元持續偏強、亞洲貨幣含新台幣偏弱震盪，戰爭結束後，下半年起才有望逆轉。

群益攜手台鋼獵鷹「鷹花季」 婦女節挺女力、體育產業

群益金鼎證券、群益期貨與台鋼獵鷹籃球隊攜手合作，結合櫻花季意象與國際婦女節精神，圍繞「自信・美麗・女力」核心理念，球團特別邀請成功女性代表群益金鼎證券董事長周秀真擔任開球嘉賓，象徵群益金鼎證券與台鋼獵鷹攜手並進，支持女力及國內體育產業。

