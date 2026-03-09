宏達電拓展海外AI 穿戴版圖 VIVE Eagle 進軍新加坡攜手 Singtel 上市

宏達電（2498）9日宣布，旗下 AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle 近期在海外市場再添新進展，在新加坡攜手新加坡電信 Singtel 合作上市，香港市場也同步推出本地化更新，新增廣東話語音功能（Beta 版）。VIVE Eagle 將持續結合在地通路夥伴合作與軟體更新優化，提升日常使用體驗並擴大海外市場布局。

AI 穿戴要融入日常，除了硬體規格外，更關鍵在於互動是否自然順暢，及資訊安全與隱私防護是否到位。VIVE Eagle 整合 AI 助理、語音互動、智慧拍攝與即拍即譯等應用，並採開放式 LLM 架構，可串接 Google Gemini 與 OpenAI GPT（Beta）等主流大型語言模型服務，提供多元 AI 使用情境。

HTC 資深副總裁黃昭穎表示，「VIVE Eagle 從設計之初即將資料保護與隱私防護納入核心考量，回應使用者對 AI 穿戴裝置「安心使用」的期待。VIVE Eagle 不僅是一副眼鏡，更是一個讓科技以自然方式融入生活的入口，重新定義人們感知世界、體驗世界的方式。」

在新加坡市場，HTC 與新加坡電信Singtel 合作推出 VIVE Eagle，透過Singtel電信門市與電商平台同步上架，結合門市體驗與服務體系，讓消費者可透過完整的購買與體驗流程接觸 AI 穿戴產品。HTC 也將與合作夥伴持續深化在地推廣與體驗資源，協助市場更快掌握 AI 眼鏡在居家、通勤、外出與旅途中所帶來的便利性與使用價值。

香港市場方面，HTC 推出本地化更新，新增支援廣東話語音（Beta 版）。HTC 資深副總裁黃昭穎亦表示，「 VIVE Eagle 支援廣東話語音上線，為香港市場帶來重要更新。HTC 希望讓科技以更自然的方式融入生活，讓使用者用說話就能完成更多事，把注意力留給真正重要的當下。」

另外，VIVE Eagle 持續擴大銷售管道，近期全系列款式上架至 VIVE 官方網站，指定款式並進駐 momo 購物與 PChome 購物兩大電商平台。透過多元線上通路，讓消費者可依自身習慣選擇購買平台，進一步提升 AI 智慧眼鏡的入手便利性。