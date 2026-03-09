快訊

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

經典賽／鄭宗哲、費仔名列前茅 中華隊打線成績單出爐！第一名不意外是他

經典賽／金慧成對中華隊盜壘受傷 對澳洲關鍵戰確定不會先發

聽新聞
0:00 / 0:00

亞旭前進智慧城市展 秀智慧桿與5G專網應用

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

亞旭電腦宣布，將參加2026智慧城市展，於台北攜手母公司華碩集團與鴻海科技，共同打造AI CITY主題館，並於高雄設立專屬展位，北高雙展同步展示亞旭在智慧城市基礎建設的整合能力。

2026智慧城市展將於台北南港展覽館AI CITY主題館3月17日至3月20日舉行，高雄展覽館展期為3月20日至3月22日亞旭表示，今年的展出聚焦於智慧桿、智慧交通及5G專網應用，呈現亞旭從基礎設施到場域應用落地的完整解決方案，也展現台灣企業在AI與智慧城市整合上的實力。

今年亞旭展區以智慧桿為核心亮點，將小型基地台、電子紙顯示、人流監控攝影機及照明系統整合於單一桿體上，結合5G專網技術，使城市基礎設施從單一功能升級為兼具通訊、感測、資訊發布與安全監控的多功能節點。智慧桿可支援交通管理、公共資訊發布及城市安全監控，呈現5G專網與城市場景深度整合的實際應用。

亞旭強調，更展示在智慧交通領域的完整解決方案，包括已在台灣建置6,500座智慧站牌，並將技術與服務同步輸出至邦交國聖文森（Saint Vincent and the Grenadines）。

此外，亞旭表示，透過影像技術進行車流監測的智慧交控系統，可串聯路側設備與城市管理平台，增進交通運行效率與安全性，提供市民更便捷的智慧交通服務。

亞旭5G專網解決方案則包括背包式與Suitcase型態的設備，並分享多項海內外成功案例，支援多元應用領域。在高雄展區，更將展示結合5G專網的自主機器人應用，呈現智慧城市與垂直產業場域的跨域整合成果。

亞旭強調，持續以技術創新推動智慧城市應用落地，透過智慧基礎建設、智慧交通及5G專網解決方案，為城市治理與民生服務帶來更多可能。

智慧城市 基礎設施 基礎建設 亞旭

延伸閱讀

和碩5G前進MWC 啟動AI驅動聯網與邊緣智慧新格局

中保科啟動AI規模化應用元年 智慧城市展秀自主巡航AI虛擬警衛機器人

亞旭前進MWC 2026打造5G專網解決方案 驅動智慧製造全球轉型

聯發科前進MWC　秀6G、人工智慧及CPO封裝

相關新聞

房市投機客跑光光？2025年前三季仍有近萬戶短進短出被課45%

根據永慶房產集團統計財政部房地合一2.0相關數據顯示，2年內短期交易有顯著下降趨勢，不過2025年前三季，持有2年內交易被課45%重稅，仍達9,615件，占比仍達12%，

昕力資推動企業主權AI 下半年拚轉盈

昕力資訊（7781）長期深耕高監管、高資安門檻產業，金融業覆蓋率約七成，董事長姚勝富宣示今年將全力推動企業主權AI，協助台灣關鍵產業建立AI轉型的能力。今年營收將有望成長雙位數，並轉虧為盈。

飛捷樂觀看待2026年營運 營收有望雙位數成長

飛捷（6206）對2026年營運展望樂觀看待，董事長林大成預估，今年營收將有雙位數成長，獲利也將優於去年，不過，2026年仍有記憶體、CPU等零組件缺貨漲價，以及中東戰爭等不確定性因素，但飛捷已備好足夠記憶體庫存。

受惠 AI 與公共工程雙引擎 巨漢在手訂單突破百億元

巨漢（6903）系統科技9日舉辦法人說明會，以「卓越工程：AI 時代的高獲利整合系統工程專家」為主題，揭露2025年財務成果與長期成長戰略。受惠於大型專案邁入施工認列高峰期，巨漢去年獲利展現強勁爆發力，並透過數位化管理與「雙引擎」業務布局，成功將在手訂單推升至百億元以上，確立未來數年的成長動能。

Arm首度在台領投 專家：通寶半導體憑技術獲戰略入股

台灣半導體產業再傳重大里程碑，知名財經專家汪潔民於廣播節目中揭露，全球矽智財IP龍頭安謀（Arm）已正式投資台灣 IC 設計公司「通寶半導體」（QBit Semiconductor ），這不僅是 Arm 在台灣的首樁直接投資案，更顯示出台灣在特殊應用領域（SoC & ASIC）的研發實力已獲國際頂尖大廠認可。另通寶半導體計劃於2026 年Q4 申請掛牌上市。

台英太空合作升級進軍全球市場 工研院扮演樞紐

台灣與英國的太空合作邁向制度化，一大目標為供應鏈、系統和市場整合。工研院產業服務中心執行長陳立偉率團訪英期間告訴中央社，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。