台股重挫寫史上第四大跌點 創新高資金狂接0050

美伊戰爭持續延燒，9日台股重挫1,489點，低接買盤再度大舉出手，買氣指標元大台灣50（0050）單日成交金額攀升至394.88億元，改寫歷史新高。

觀察台股ETF的9日成交表現，元大台灣50以394.88億元奪冠，元大台灣50正2以99.77億元衝上第二，第三則是群益台灣精選高息97.68億元，在50億元之上還有主動統一台股增長82.66億元、凱基台灣TOP 50達73.06億元、元大高股息56.55億元、富邦科技53.72億元。

法人分析，自川普關稅後，投資人已熟知逢低加碼的反彈力道，本波台股開始回檔，資金開始分批湧入市值型ETF，主要關鍵在於元大台灣50絕不錯過台股漲勢之優勢，不會有選股失誤情形，帶動元大台灣50繼3日成交257.13億元及4日成交384.71億後，9日再度以394.88億元，改寫歷史次高。

積極型的投資人更是加碼元大台灣50正2，槓桿型ETF也火力同步強大，統計過往元大台灣50正2前三大成交金額均是發生於台股大幅修正期間，包括2025年4月8日、2024年8月5日、2025年4月9日，分別大跌11.2%、19.22%、11.14%，往後半年平均大漲108%，9日大跌10.01%，成交量同步放大到99.76億，頗有仙人指路態勢，後市令人期待。

至於近期買氣熱絡的凱基台灣TOP 50與老牌的元大台灣50有何不同？法人指出，凱基台灣TOP 50追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數，指數邏輯與元大台灣50純粹市值型有所不同，如台積電占比僅有四成，相較之下，元大台灣50含「積」量64%差異不小，同時採用動能因子已包含人為選股條線，且其為客製化指數，公開說明書示警「不保證績效優於市場行情，可能落後於大盤，也可能投資市值較小的公司」，均與元大台灣50不同，投資前應詳細了解。