2月房租指數年增率寫44個月新低 專家憂中東戰事引發通膨

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據行政院主計總處統計顯示，2月的房租指數年增率進一步趨緩，年增率1.85%寫下近44個月以來新低，反映房租漲勢減速的趨勢逐漸成形。信義房屋提供
根據行政院主計總處統計顯示，2月的房租指數年增率進一步趨緩，年增率1.85%寫下近44個月以來新低，反映房租漲勢減速的趨勢逐漸成形。信義房屋提供

根據行政院主計總處統計顯示，2月的房租指數年增率進一步趨緩，年增率1.85%寫下近44個月以來新低，反映房租漲勢減速的趨勢逐漸成形。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從統計來看去年的房租指數還有2.3%，今年連續兩個月都跌破2%，統計租金似乎逐漸脫離有感上漲的趨勢。

不過曾敬德指出，短期內的油價波動與天然氣大漲，市場也會關注能源上漲是否進一步推升通膨，後續也可能對於房市帶來新的影響。

曾敬德分析，這波因中東戰事帶動短期能源價格大幅波動，倘若快速獲得控制，可能對於市場影響較小，但短期股市巨幅波動就是擔憂事件是否難以受控，倘若時間拉長，就要觀察能源價格是否帶來一波新的通膨。

天然氣 指數 房租

相關新聞

雙北預售交易斷崖式下滑 驚揭「這兩區」年減逾8成

受到中央銀行信用管制和限貸令的影響，雙北預售市場進入冷靜期。第一建經研究中心統計內政部實價登錄的預售交易，雙北市預售屋買氣在2025年出現明顯降溫現象，近兩預售案交易量減幅前五名行政區中，台北市以信義區年減83.3%居冠，交易量從2024年的627件驟減至105件；新北市則以蘆洲區減幅83.9%最高，從155件縮減至25件。

2月房租指數年增率寫44個月新低 專家憂中東戰事引發通膨

根據行政院主計總處統計顯示，2月的房租指數年增率進一步趨緩，年增率1.85%寫下近44個月以來新低，反映房租漲勢減速的趨勢逐漸成形。

股匯連動！新台幣大跌2.42角「收31.92元」 創逾十個月新低點

台股大跌，新台幣匯價重挫，今（9）日早盤開始一路走貶，開盤後迅速貶破31.8元關卡，午盤過後31.9元也被突破，終場貶值2.42角，收在31.92元，創下去年5月初「匯市大逃殺」後的低點，逾十個月的低點，成交量為27.28億美元。

深耕高資產客戶 國泰世華銀行六度奪下「台灣最佳私人銀行」業界第一

國泰世華銀行憑藉卓越的資產管理服務，再次獲得國際大獎肯定。國際指標性財經媒體《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）第六度評選國泰世華私人銀行為「台灣最佳私人銀行」（Best Domestic Private Bank-Taiwan），也是金融同業中唯一多次獲此殊榮的銀行。國泰世華私人銀行整合集團豐沛的專業資源，透過投資顧問、跨資產研究及區域市場洞察，協助高資產客戶在全球金融波動與資本市場多變時，能以多元工具進行靈活配置。2025年推出的家族辦公室（Family Office）服務，亦由專責投資研究團隊與稅務專家，共同提供全方面諮詢。

戰火未歇帶動油價上揚 國銀預期美元上半年持續走強、台幣偏弱

中東戰火帶動油價上揚，市場對通膨再度升溫的憂慮同步升高，銀行業者分析，在能源價格上行和避險需求推升下，近期美元表現偏強，短期中東衝突仍是關注重點，中長期來看，若短期內無法落幕，通膨壓力持續升溫，恐推遲聯準會降息時程和幅度，進而影響美元和新台幣未來走勢，美元持續偏強、亞洲貨幣含新台幣偏弱震盪，戰爭結束後，下半年起才有望逆轉。

群益攜手台鋼獵鷹「鷹花季」 婦女節挺女力、體育產業

群益金鼎證券、群益期貨與台鋼獵鷹籃球隊攜手合作，結合櫻花季意象與國際婦女節精神，圍繞「自信・美麗・女力」核心理念，球團特別邀請成功女性代表群益金鼎證券董事長周秀真擔任開球嘉賓，象徵群益金鼎證券與台鋼獵鷹攜手並進，支持女力及國內體育產業。

