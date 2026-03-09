快訊

壽險公司中東總投資部位1.7兆 標普初步壓力測試結果曝光

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

美伊戰爭引發市場動盪，標普全球評級今天稍早公布標題為「保險業速報：台灣壽險業應可應對中東投資的潛在評價波動」文章指出，台灣壽險公司在中東地區的投資配置可能因戰爭而出現評價波動。標普全球評級根據其情境測試結果評估後認為，前述曝險部位應仍在可控管的範圍內。不過，戰事時間拖長將加劇獲利波動，並可能削弱台灣壽險公司的資本緩衝空間。

由於沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國的公債與公司債殖利率頗佳，加上台灣壽險公司欲分散投資組合，因此壽險業者近幾年來提高了對中東地區的投資配置。 截至 2025 年底，台灣壽險業者在中東地區的總投資部位為新台幣1.77 兆元，遠高於 2022 年烏俄戰爭爆發前對俄羅斯曝險部位（新台幣1,380 億元）。

中華信評信用評等分析師蔡怡君表示：「我們預期，台灣壽險公司所持有的中東地區投資部位，短期內可能出現估值波動。不過，因為我們的基本情境假設戰爭可望在數周後結束，目前我們暫未將信用損失入考量。」

蔡怡君表示：「截至2025年底時，台灣受評壽險公司在中東地區（主要包括以色列、沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國）的直接投資總計約占其投資資產的4.1%，而受評壽險公司中對中東地區投資占比最高者達到8%。我們估計，前述對中東地區的曝險中，約有高達99%的部位為高評等債券。」

上述投資部位的價值相當於壽險業者總調整後資本（total adjusted capital；簡稱TAC）的22.1%；TAC為標普全球評級在計算合格資本時對股東權益採用的一套分析調整指標。標普的初步壓力測試顯示，即使在該區域投資部位減損15%的的假設情境下，資本緩衝空間亦足以吸收潛在損失。前述價值減損幅度約與烏俄戰爭前兩年間台灣壽險業的提列預期信用損失的幅度相當。

雖然資本緩衝空間較小的台灣壽險公司較易受到上述不利條件影響，但標普預期，由於該些業者投資組合的信用品質與流動性皆相當良好（98%投資部位的評等等級皆為「A」或更高），因此所受到的影響仍屬溫和。

中東 標普

相關新聞

雙北預售交易斷崖式下滑 驚揭「這兩區」年減逾8成

受到中央銀行信用管制和限貸令的影響，雙北預售市場進入冷靜期。第一建經研究中心統計內政部實價登錄的預售交易，雙北市預售屋買氣在2025年出現明顯降溫現象，近兩預售案交易量減幅前五名行政區中，台北市以信義區年減83.3%居冠，交易量從2024年的627件驟減至105件；新北市則以蘆洲區減幅83.9%最高，從155件縮減至25件。

2月房租指數年增率寫44個月新低 專家憂中東戰事引發通膨

根據行政院主計總處統計顯示，2月的房租指數年增率進一步趨緩，年增率1.85%寫下近44個月以來新低，反映房租漲勢減速的趨勢逐漸成形。

股匯連動！新台幣大跌2.42角「收31.92元」 創逾十個月新低點

台股大跌，新台幣匯價重挫，今（9）日早盤開始一路走貶，開盤後迅速貶破31.8元關卡，午盤過後31.9元也被突破，終場貶值2.42角，收在31.92元，創下去年5月初「匯市大逃殺」後的低點，逾十個月的低點，成交量為27.28億美元。

深耕高資產客戶 國泰世華銀行六度奪下「台灣最佳私人銀行」業界第一

國泰世華銀行憑藉卓越的資產管理服務，再次獲得國際大獎肯定。國際指標性財經媒體《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）第六度評選國泰世華私人銀行為「台灣最佳私人銀行」（Best Domestic Private Bank-Taiwan），也是金融同業中唯一多次獲此殊榮的銀行。國泰世華私人銀行整合集團豐沛的專業資源，透過投資顧問、跨資產研究及區域市場洞察，協助高資產客戶在全球金融波動與資本市場多變時，能以多元工具進行靈活配置。2025年推出的家族辦公室（Family Office）服務，亦由專責投資研究團隊與稅務專家，共同提供全方面諮詢。

戰火未歇帶動油價上揚 國銀預期美元上半年持續走強、台幣偏弱

中東戰火帶動油價上揚，市場對通膨再度升溫的憂慮同步升高，銀行業者分析，在能源價格上行和避險需求推升下，近期美元表現偏強，短期中東衝突仍是關注重點，中長期來看，若短期內無法落幕，通膨壓力持續升溫，恐推遲聯準會降息時程和幅度，進而影響美元和新台幣未來走勢，美元持續偏強、亞洲貨幣含新台幣偏弱震盪，戰爭結束後，下半年起才有望逆轉。

群益攜手台鋼獵鷹「鷹花季」 婦女節挺女力、體育產業

群益金鼎證券、群益期貨與台鋼獵鷹籃球隊攜手合作，結合櫻花季意象與國際婦女節精神，圍繞「自信・美麗・女力」核心理念，球團特別邀請成功女性代表群益金鼎證券董事長周秀真擔任開球嘉賓，象徵群益金鼎證券與台鋼獵鷹攜手並進，支持女力及國內體育產業。

