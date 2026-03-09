壽險公司中東總投資部位1.7兆 標普初步壓力測試結果曝光

美伊戰爭引發市場動盪，標普全球評級今天稍早公布標題為「保險業速報：台灣壽險業應可應對中東投資的潛在評價波動」文章指出，台灣壽險公司在中東地區的投資配置可能因戰爭而出現評價波動。標普全球評級根據其情境測試結果評估後認為，前述曝險部位應仍在可控管的範圍內。不過，戰事時間拖長將加劇獲利波動，並可能削弱台灣壽險公司的資本緩衝空間。

由於沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國的公債與公司債殖利率頗佳，加上台灣壽險公司欲分散投資組合，因此壽險業者近幾年來提高了對中東地區的投資配置。 截至 2025 年底，台灣壽險業者在中東地區的總投資部位為新台幣1.77 兆元，遠高於 2022 年烏俄戰爭爆發前對俄羅斯曝險部位（新台幣1,380 億元）。

中華信評信用評等分析師蔡怡君表示：「我們預期，台灣壽險公司所持有的中東地區投資部位，短期內可能出現估值波動。不過，因為我們的基本情境假設戰爭可望在數周後結束，目前我們暫未將信用損失入考量。」

蔡怡君表示：「截至2025年底時，台灣受評壽險公司在中東地區（主要包括以色列、沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國）的直接投資總計約占其投資資產的4.1%，而受評壽險公司中對中東地區投資占比最高者達到8%。我們估計，前述對中東地區的曝險中，約有高達99%的部位為高評等債券。」

上述投資部位的價值相當於壽險業者總調整後資本（total adjusted capital；簡稱TAC）的22.1%；TAC為標普全球評級在計算合格資本時對股東權益採用的一套分析調整指標。標普的初步壓力測試顯示，即使在該區域投資部位減損15%的的假設情境下，資本緩衝空間亦足以吸收潛在損失。前述價值減損幅度約與烏俄戰爭前兩年間台灣壽險業的提列預期信用損失的幅度相當。

雖然資本緩衝空間較小的台灣壽險公司較易受到上述不利條件影響，但標普預期，由於該些業者投資組合的信用品質與流動性皆相當良好（98%投資部位的評等等級皆為「A」或更高），因此所受到的影響仍屬溫和。