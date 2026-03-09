快訊

股匯連動！新台幣大跌2.42角「收31.92元」 創逾十個月新低點

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
股匯連動，新台幣大跌2.42角，收31.92元，創逾十個月低點。圖／本報資料照片
台股大跌，新台幣匯價重挫，今（9）日早盤開始一路走貶，開盤後迅速貶破31.8元關卡，午盤過後31.9元也被突破，終場貶值2.42角，收在31.92元，創下去年5月初「匯市大逃殺」後的低點，逾十個月的低點，成交量為27.28億美元。

匯銀人士指出，今日主要受到台股重挫影響。尤其在國際股市動盪與外資轉向下，台股大跌接近1500點，匯市出現明顯的資金匯出，推升美元買盤，整數關卡接連被破，「恐怕32元明天就要見到」。

匯銀主管表示，美伊戰爭開始後，原本市場預期會很快結束，沒想到伊朗立刻封鎖荷莫斯海峽，引發油價上漲，台股先前漲多，外資現在跑得更快，今日「至少又是15億美元以上的匯出量」，也讓新台幣欲振乏力，加上進口商逢低補美元需求，央行似乎也沒有阻貶意願，導致匯價一去不復返。

若台股跌勢持續新台幣短線仍可能維持偏弱整理，將測試32元價位。不過關鍵除了市場實際需求，仍要看央行調節態度，如果不希望匯價單方向變動過快，央行應會出手，緩和市場貶值預期。

