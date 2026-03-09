展現經營韌性 和潤啟動AI賦能全員計畫

持續深化數位轉型，和潤企業董事長陳建州表示，今年2026年和潤將以「質」與「量」的全面升級為目標，持續強化核心競爭力，深化子公司專業發展，積極拓展東協市場版圖，今年將再開拓泰國市場，朝「全方位金融科技服務公司」願景邁進，開創更具規模與韌性的成長新格局。

陳建州表示，面對2025年金融監理政策調整與全球政經環境變動，和潤企業仍展現穩健經營韌性，全年營收達237億元，稅後淨利34.3億元，每股盈餘4.72元，年增6%。

陳建州表示，在核心業務方面，2025年和潤企業車輛分期業務全年貸放規模接近千億元，持續蟬聯市場領導地位；企業金融業務比重逐步提升，商品與機車分期單月貸放金額突破10億元，展現多元金融服務布局成果。

陳建州也說，公司高度重視資產品質管理，台灣地區保有客戶數達67萬戶，逾期比降至1.02%，在風險控管與資產管理上持續維持穩健水準，今年，和潤企業將在鞏固車貸市場領先優勢的基礎上，加速拓展商品分期及擴大通路合作，同步深化企業金融服務並拓展海外市場布局，持續提升整體收益資產規模。

陳建州指出，旗下子公司去年也展現強勁多角化成效，專精重車市場的「和勁企業」已連續3年承作金額突破百億元，穩居重車分期市場第一，2026年將聚焦「商用車」與「企業金融」雙軸平衡布局，並導入AI智能輔助優化徵審流程與風險控管，強化整體資產品質。

而在綠能事業方面，陳建州表示，「和潤電能」2025年營業利益突破億元，太陽能案場累積簽約量超過240MW，年度發電量達1.2億度，綠電轉供逾2000萬度，2026年將持續擴大光電保有容量與售電業務規模，挑戰綠電轉供量提升至5,400萬度，進一步強化綠能事業的獲利能力。

陳建州表示，成立兩年的和潤興業2025年業績翻倍且成功達成累積損益轉正，2026年將持續深化中小企業金融服務，透過多元產品布局與數位化作業流程提升服務效率，同時強化品牌能見度與市場滲透率，打造企金新成長引擎。

南向市場方面，陳建州指出，柬埔寨子公司「和潤金融（柬埔寨）」於2025年12月完成持股提升至66%，正式納入合併子公司，未來將加速微型金融業務拓展，深化在地金融服務；同時，推動泰國市場布局，持續關注東協潛力市場投資契機，強化集團資源綜效。