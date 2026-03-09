快訊

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

聽新聞
0:00 / 0:00

和潤前進泰國 海外布局穩步推進 打造區域金融服務版圖

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
和潤董事長陳建州宣布，繼柬埔寨之後，公司前進泰國，打造區域金融服務版圖。（邱馨儀／攝影）
和潤董事長陳建州宣布，繼柬埔寨之後，公司前進泰國，打造區域金融服務版圖。（邱馨儀／攝影）

和潤企業董事長陳建州9日宣布海外布局穩步推進，和潤打造區域金融服務版圖南向市場方面，柬埔寨子公司「和潤金融（柬埔寨）」於2025年12月完成持股提升至66%，正式納入合併子公司，未來將加速微型金融（MFI）業務拓展，深化在地金融服務；同時，推動泰國市場布局，持續關注東協潛力市場投資契機，強化集團資源綜效，挹注集團新成長動能。

和潤表示，2025年和潤企業車輛分期業務全年貸放規模接近千億元，持續蟬聯市場領導地位；企業金融業務比重逐步提升，商品與機車分期單月貸放金額突破10億元，展現多元金融服務布局成果。同時，公司高度重視資產品質管理，台灣地區保有客戶數達67萬戶，逾期比降至 1.02%，在風險控管與資產管理上持續維持穩健水準。展望2026年，和潤企業將在鞏固車貸市場領先優勢的基礎上，加速拓展商品分期及擴大通路合作，同步深化企業金融服務並拓展海外市場布局，持續提升整體收益資產規模。

和潤企業旗下國內子公司於2025年展現強勁多角化成效。專精重車市場的「和勁企業」已連續三年承作金額突破百億元，穩居重車分期市場第一，2026年將聚焦「商用車」與「企業金融」雙軸平衡佈局，並導入AI智能輔助優化徵審流程與風險控管，強化整體資產品質。綠能事業方面，「和潤電能」2025年營業利益突破億元，太陽能案場累積簽約量超過240MW，年度發電量達1.2億度，綠電轉供逾2,000萬度，2026年將持續擴大光電保有容量與售電業務規模，挑戰綠電轉供量提升至5,400萬度，進一步強化綠能事業的獲利能力。成立僅兩年的和潤興業則展現高速成長動能，2025年業績翻倍且成功達成累積損益轉正，2026年將持續深化中小企業金融服務，透過多元產品布局與數位化作業流程提升服務效率，同時強化品牌能見度與市場滲透率，打造企金新成長引擎。

陳建州表示，2026年和潤將以『質』與『量』的全面升級為目標，透過『科技賦能、營運成長、永續經營』三大策略主軸，持續強化核心競爭力，加速推動數位轉型，深化子公司專業發展，積極拓展東協市場版圖，朝「全方位金融科技服務公司」願景邁進，開創更具規模與韌性的成長新格局。

延伸閱讀

深耕高資產客戶 國泰世華銀行六度奪下「台灣最佳私人銀行」業界第一

富邦金控引領下一代金融新星 28組MA招募至3月底

綠界科技財報／去年全年 EPS 4.21元 林雪慧回任董座一職

卓越成功財報／去年全年 EPS 6.12元、擬配息5元 將搶攻印尼華語市場

相關新聞

深耕高資產客戶 國泰世華銀行六度奪下「台灣最佳私人銀行」業界第一

國泰世華銀行憑藉卓越的資產管理服務，再次獲得國際大獎肯定。國際指標性財經媒體《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）第六度評選國泰世華私人銀行為「台灣最佳私人銀行」（Best Domestic Private Bank-Taiwan），也是金融同業中唯一多次獲此殊榮的銀行。國泰世華私人銀行整合集團豐沛的專業資源，透過投資顧問、跨資產研究及區域市場洞察，協助高資產客戶在全球金融波動與資本市場多變時，能以多元工具進行靈活配置。2025年推出的家族辦公室（Family Office）服務，亦由專責投資研究團隊與稅務專家，共同提供全方面諮詢。

戰火未歇帶動油價上揚 國銀預期美元上半年持續走強、台幣偏弱

中東戰火帶動油價上揚，市場對通膨再度升溫的憂慮同步升高，銀行業者分析，在能源價格上行和避險需求推升下，近期美元表現偏強，短期中東衝突仍是關注重點，中長期來看，若短期內無法落幕，通膨壓力持續升溫，恐推遲聯準會降息時程和幅度，進而影響美元和新台幣未來走勢，美元持續偏強、亞洲貨幣含新台幣偏弱震盪，戰爭結束後，下半年起才有望逆轉。

群益攜手台鋼獵鷹「鷹花季」 婦女節挺女力、體育產業

群益金鼎證券、群益期貨與台鋼獵鷹籃球隊攜手合作，結合櫻花季意象與國際婦女節精神，圍繞「自信・美麗・女力」核心理念，球團特別邀請成功女性代表群益金鼎證券董事長周秀真擔任開球嘉賓，象徵群益金鼎證券與台鋼獵鷹攜手並進，支持女力及國內體育產業。

三大因子疊加 新台幣匯價貶破31.85元

國際油價突破100美元、美元指數向100靠攏，台股早盤重挫逾2000點創史上最大跌點，上述三大因子疊加，新台幣匯價9日早盤貶破31.8元，開盤30分鐘內最低匯價為31.857，貶值1.79角。

台股大跌 新台幣開盤重挫貶破31.8元

台股大跌，新台幣兌美元今（9）日早盤明顯走貶，開盤後迅速貶破31.8元關卡，來到31.85元，較前一交易日貶值約1.72角。

台幣可能偏弱整理

中東戰火帶動油價上揚，市場對通膨再度升溫憂慮同步升高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。