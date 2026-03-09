將來銀行推投資、赴日「從起點開始贏」優惠 日圓換匯讓分0.03分

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

地緣政治局勢變化影響，金融市場一進入3月便迎來大震盪，又適逢即將進入日本大學開學櫻花季，純網銀將來銀行NEXT BANK推出全新日圓優惠組合方案，日圓換匯不限金額大小，均享牌告匯率減碼0.03分優惠，搭配匯款手續費挑戰市場最殺，及境內外基金0手續費、0信管費方案。

將來銀行指出，無論是因應金融市場波動，或是因就學或工作而將生活重心移往日本，將來銀行「一站式平台」均能提供便捷有效率的金融服務及給予超殺優惠。無論是日圓換匯不限金額大小均享讓分0.03分，或是匯款手續費不限金額大小、筆筆享「一口價」1,200日圓（含電報費），到投資境內外基金享0手續費、0信管費，將來銀行均透過極具競爭力的優惠及便捷數位服務，協助協助客戶布局多元資產，實現高品質的理想生活。

不僅如此，將來銀行也推出「大將卡」國外提領免手續費，及旅日刷卡優惠最高7％回饋。凡 9月底前持有有效大將卡於國外ATM 提領現金，不限金額、筆筆免收手續費（不含日本ATM自行收取之費用）；且3月底前以大將卡於日本或海外地區符合活動條件享2.5%回饋無上限，並享加碼最高4.5%優惠！讓客戶無論投資日股基金、赴日工作、留學及旅遊消費，都能在資金運用上更加彈性便利，打造一站式的日幣金融解決方案。

將來銀行分析，國人赴日資金往來力道年年增長，據統計，2025年透過中央銀行「外幣結算平台」匯往境外的日幣金額，全年已達等值台幣81億元，不僅連3年正成長，更創下自2017年以來的9年新高紀錄。顯示赴日留學等需求持續升溫，包含支付日本大學與語言學校學費，以及每月固定匯出的房租與生活費等等實際需求在內，已成為國人赴日資金往來的重要場景。

再來，股神巴菲特領軍的波克夏海瑟威2019年進場持有日本五大商社股份，自2020年起，日經指數由23656點走揚至今55000點左右，而將來銀行近期的境內外基金0手續費、0信管費方案，配上日圓換匯不分金額大小均享讓0.03分的最新優惠，非常適合有意分批佈局的哈日族。

隨著跨境生活型態普及，國人對於大額資金調撥的效率與成本愈發重視。過去跨境匯款流程繁瑣且手續費級距不一，讓支付學費、租屋等動輒百萬日圓的大額需求成為客戶跨境金融痛點。將來銀行此次推出的「一口價」優惠，旨在讓用戶在日夜換匯、跨境匯款時，不僅免去臨櫃排隊、填單及相關繁複手續，還能享有最實惠的回饋。

