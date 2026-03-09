全家搶解饞商機！優格乘「高蛋白、少添加、甜點化」風潮業績增三成

節氣時序即將邁入春分，觀察民眾春日飲食也將漸轉向清爽、低負擔，看準春日換季帶動的輕盈飲食商機，全家（5903）即日起至3月31日推出「春日微健康」輕食提案。洞察到近年優格展現「高蛋白、少添加、甜點化」三大趨勢，已躍升為大眾午後解饞新寵，「全家」特別呼應社群上「優格百變吃法」浪潮，祭出小規格優格搭配指定堅果、穀物棒等享合購8折優惠，參與「全家」會員APP「Fa現」平台優格創意吃法互動，再抽一個月份免費優格！

不僅如此，為滿足現代人減法飲食需求，「全家」更精心策劃「春日清爽金三角」，一次集結嫩雞胸肉、水果玉米即食包與王牌營養師監製的無咖啡因補水夯品，祭出第二件專屬折扣。將全台逾4,400間店舖化身為最懂你的「微健康應援團」，讓消費者轉個彎就能買齊補足所需，打造專屬自己的春日輕生活。

氣溫漸暖，不僅衣櫃換季，下午茶清單也迎來大洗牌，兼具「咀嚼滿足感」與「輕盈低負擔」的微健康小點，已成為春季解饞的新剛需。「全家」內部數據顯示，2025年冷藏優格品類業績對比前年成長三成，且銷售高峰明顯落在下午茶時段，近年又以高蛋白、少添加、甜點化三大特色趨勢，讓優格已跳脫早餐範疇，成為上班族「午後微解饞」新寵；其中，口感扎實的硬優格（凝固型優格，Set Yogurt）買氣更是持續攀升。

「全家」自即日起至3月31日，小規格優格全品項搭配逾30款指定堅果、玉米片與穀物棒，享合購8折優惠，讓消費者最低以銅板價有找，就能DIY出口感豐富的優格帕菲（Parfai）。