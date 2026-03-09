群益攜手台鋼獵鷹「鷹花季」 婦女節挺女力、體育產業

群益金鼎證券、群益期貨與台鋼獵鷹籃球隊攜手合作，結合櫻花季意象與國際婦女節精神，圍繞「自信・美麗・女力」核心理念，球團特別邀請成功女性代表群益金鼎證券董事長周秀真擔任開球嘉賓，象徵群益金鼎證券與台鋼獵鷹攜手並進，支持女力及國內體育產業。

為響應3月8日國際婦女節，台鋼獵鷹「鷹花季」主題週，球團特別邀請金融圈女性典範群益金鼎證券董事長周秀真擔任開球嘉賓。周秀真身著主題球衣現身球場，為賽事揭開序幕。周秀真表示，群益金鼎證券長期以來致力於企業永續與社會參與，多次與台鋼合作，支持國內籃球運動，更希望透過體育競技的熱血，傳達對多元性別平等與女性自我實現的支持。

除了充滿意義的開球儀式，球場更洋溢著濃厚的櫻花浪漫氣息。台鋼獵鷹「鷹花季」主題週Wing Stars帶來充滿粉紅色魅力的限定演出，「自信・美麗・女力」核心理念，打造專屬於女孩與所有勇敢發光之人的夢幻主場。賽事中場特別安排了群益專屬的趣味互動環節，吸引全場球迷熱烈參與，現場氣氛沸騰。

除了支持體育產業，群益在金融理財全方面布局，群益金鼎證券近年持續透過跨界合作，強化品牌聲量與市場滲透率。從音樂娛樂、宗教文化到職業運動皆積極串聯，打造「享樂宇宙」整合行銷平台。今年再度宣布與人氣女神「一粒」續約，續任品牌大使，展現品牌進軍Z世代年輕市場的決心。一粒陽光正向、勇於挑戰的形象，與品牌鼓勵投資人積極布局、穩健前行的理念高度契合。

獵鷹球場更首度曝光一粒全新宣傳形象照海報，為群益攜手大甲鎮瀾宮推出的「媽祖保庇金」活動熱力加持，完美融合運動活力與在地文化特色，深化品牌與年輕族群及文化信仰的雙向連結。群益金鼎證券於推動品牌年輕化經營的同時，也深耕美股投資，不僅提供客戶完整總經觀點和個股資訊，亦有智慧單和蛛網等交易工具，以「買美股，選群益」為號召，陪伴投資人面對近期各種盤勢震盪。

群益期貨支援24小時美股不間斷交易服務，透過群益期貨美股CFD，可於美股開盤前後先行布局、即時調整策略，美股CFD商品精選市值與成交量最具代表性的龍頭企業與ETF，包括輝達（NVDA）、蘋果（AAPL）、Google（GOOGL）、微軟（MSFT）、亞馬遜（AMZN）、Meta（META）、特斯拉（TSLA）等「美股七巨頭」共18檔個股，以及QQQ、SPY與IWM3檔ETF。加上原有37檔延長時段交易的個股，群益期貨提供國內最完整的美股延長與24小時交易服務。

群益金鼎證券與群益期貨透過與台鋼獵鷹的跨界合作，將金融專業與運動熱血完美結合。群益始終以投資人需求為核心，積極打造一個充滿活力、專業且貼近生活的金融生態圈。