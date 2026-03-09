三大因子疊加 新台幣匯價貶破31.85元

國際油價突破100美元、美元指數向100靠攏，台股早盤重挫逾2000點創史上最大跌點，上述三大因子疊加，新台幣匯價9日早盤貶破31.8元，開盤30分鐘內最低匯價為31.857，貶值1.79角。

美國公布2月非農就業創下去年 10 月美國政府關門以來最大的減幅，若排除掉政府關門的因素，只看民間非農就業大減8.6萬人甚至至是 2020年 Covid 19 以來最大的跌幅。市場分析，與其解讓為2月就業市場大幅轉壞，不如解讀為今年以來勞動市場延續就業創造不足的現象。

匯銀指出，聯邦公開市場委員會（FOMC）將於3月17日至18日召開會議。美國勞動市場顯著放緩，有利於Fed降息預期；但國際油價飆升又形成降息的障礙。

新台幣匯價今早開貶走貶，外資持續從台股提款抓美元匯出。