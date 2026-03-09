聽新聞
油價飆恐慌擴散 台股狂瀉逾2000點新台幣重貶1.81角
中東戰火延燒，國際油價飆破每桶100美元，點燃市場恐慌情緒，美股續挫，亞股今天更是一片慘綠，台股早盤狂殺逾2000點，新台幣兌美元摜破31.8元，最低觸及31.859元，重貶1.81角。
美伊戰事推升國際油價，投資人對中東戰事憂慮加深，市場避險情緒升溫，熱錢持續出逃，台灣上演股匯雙殺。
台股今天開低早盤重挫逾2000點，下探31529點，摜破32000點關卡；台積電早盤跌120元回測1770元，創台積電單日最大跌點紀錄。
熱錢撤退、台股狂殺、美元指數強勢等利空條件齊聚，新台幣兌美元今天以31.72元開盤後，匯價直線下挫，摜破31.8元價位，最低觸及31.859元，大貶1.81角。
