台股大跌 新台幣開盤重挫貶破31.8元
台股大跌，新台幣兌美元今（9）日早盤明顯走貶，開盤後迅速貶破31.8元關卡，來到31.85元，較前一交易日貶值約1.72角。
匯銀人士指出，今日匯市走勢主要受到台股重挫影響。台股早盤在國際股市動盪與外資轉向下，指數大跌接近兩千點，市場信心轉趨保守，也帶動外資資金明顯匯出，推升美元買盤，使新台幣承受貶值壓力。
匯銀主管表示，近期市場對全球金融情勢與地緣政治風險仍保持高度警戒，外資現在跑得比誰都快，短線匯市波動也會隨之放大。今日盤面上可見美元買盤相當積極，加上進口商逢低補美元需求，使得新台幣開盤後即維持偏弱格局。
若台股跌勢持續，且外資賣超規模擴大，新台幣短線仍可能維持偏弱整理，不排除測試32元附近價位。不過後續仍須看央行調節態度，是否可能適度減緩新台幣貶值力道。
