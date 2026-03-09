玉山金2.0啟動 校園徵才550人

玉山金控七日前進台大校園徵才博覽會，啟動二○二六年徵才計畫，玉山銀總經理林隆政、玉山金科技長張智星和玉山銀人力資源處長郭宸巖出席。

玉山金今年儲備幹部計畫招募五十位ＭＡ（儲備幹部）和ＴＡ（財經儲備幹部）、ＴＭＡ（科技儲備幹部）；此外，也將延攬跨境金融、私銀財管、永續金融、證券市場及資訊科技等各領域共五五○名專才。

儲備幹部是玉山人才梯隊的重要管道之一，玉山金將透過跨子公司、跨事業處輪調及海內外學習歷練，培養具整合能力與國際視野的儲備幹部。

依據業務發展，則可分為「銀行業務」、「證券投信」、「Capital Market」、「Trading & Sales」、「Quant」、「Fintech」、「AI-Big Data」及「Information Security」等八大組別，讓同學依自身專業背景與發展意願，選擇適合的領域進行發展。

林隆政和張智星也與現場同學面對面交流職涯成長與歷練，傳遞玉山長期深耕人才培育與專業養成的經營理念。

林隆政表示，人才是企業發展的先行指標，也是關鍵指標。玉山在第四個十年，隨著金控版圖持續擴大，啟動「金控二點○」以銀行為核心，結合證券、投信及壽險等資源，打造亞洲最具特色的標竿銀行及金控。

玉山金指出，對於所延攬的優秀人才，也將給予完整紮實培訓體系、跨團隊協作及海內外輪調，為大玉山的成長動能持續堅實基礎。