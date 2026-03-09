中東戰火帶動油價上揚，市場對通膨再度升溫憂慮同步升高。

銀行業者分析，若短期中東戰火無法落幕，通膨壓力持續升溫，恐推遲聯準會降息時程和幅度，近期美元持續偏強、亞洲貨幣含新台幣偏弱震盪，預期要等到戰爭結束後，下半年起才有望逆轉。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，中東戰事未停火前，新台幣仍隨主要亞洲貨幣偏弱震盪，主因地緣政治風險趨避因素，台、日、韓股震盪偏大，外資匯出資金流向美元，同時因中東原油進口卡關，影響原油100%仰賴進口的台日韓是其二，且預期聯準會3、4月都不會降息。

除了中東戰爭，美元強勢同時受到三大結構性因素支撐。

國泰世華銀分析，一是AI帶動的科技投資浪潮，吸引國際資金持續流入擁有完整科技產業鏈的美國；二是聯準會對降息路徑較為審慎的態度，與歐洲與日本等主要央行的政策方向形成差距；三是美國能源淨出口國的優勢，使得油價上漲對美國經濟衝擊相對有限。

台北富邦銀行認為，中東局勢變化使得市場重新評估降息空間，目前已收斂至約1至2碼。

聯準會先前評估關稅對通膨的影響將逐步減弱，加上新任主席華許立場相對支持降息，全年仍有機會降息約2碼，但首次降息時點可能延後至第3季。