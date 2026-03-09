國泰金前進校園徵才 開出7,600職缺

國泰金控（2882）暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信宣布大舉招募7,600名內外勤職缺，7日前進臺大校園參與徵才博覽會，並以「國泰REMIX・我的職涯由我定調」為主題。今年國泰金控開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，其中儲備幹部祭出77名職缺，首年即挑戰百萬年薪，提供海外人才布局與跨國輪調機會，而數位科技人才需求逾800名，已連續四年正成長。

國泰投信總經理張雍川表示，國泰長期致力打造多元、開放且具成長的職場環境，鼓勵同仁勇於嘗試不同角色、跨領域學習，並持續精進專業能力，讓每個人都能在不同階段，找到最適合自己的發展方向；面對AI與數位浪潮的快速發展，國泰持續以數位轉型為核心，積極培育與延攬各類數位科技人才。

因應AI代理（AI Agent）技術快速演進，國泰金控持續深化技術投入，並以GAIA 2.0 技術框架推動金融科技與AI創新，聚焦AI、雲端與數據科技三大核心領域，帶動相關人才持續擴張，包含AI／ML工程師、資料科學、資料工程、資安專家、雲端工程師、數位產品經理、金融科技應用開發者等職缺，同時積極延攬公共衛生、環安、土木工程、理工等非傳統金融背景的人才，因應健康、永續與多元業務場景。

以國泰人壽為例，運用資料科學、生成式AI，全面推動保險業務數位智能化，帶動數位科技人才需求；國泰世華銀行因應數位上雲、AI發展及海外數位金融服務的開展，積極找尋具備AI技術的資料分析或AI治理、AI應用場景規劃經驗之跨域人才；國泰產險因應產險業務多元場景特性，持續導入AI工具與數據自動化技術，聚焦AI模型建置、數據治理與雲端架構等職缺。

國泰證券則以數位經營模式，打造無斷點的國內外投資平台，積極延攬資訊科技人才；國泰投信因應公司未來業務擴展策略，將導入國際級資產管理系統，積極推動數位轉型、加速與國際接軌，預計釋出超過40個關鍵職缺，將聚焦雲端技術、系統分析、數據應用、程式開發與資訊安全等核心領域人才。