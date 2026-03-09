台新新光金前進校園徵才 尋覓 AI 專才

台新新光金控（2887）7日參與國立臺灣大學校園徵才博覽會，為合併後首場校園徵才活動，展現嶄新企業布局與人才發展藍圖。台新新光金控秉持「認真」、「創新」、「永續」的核心價值及善盡社會責任的企業精神，積極為青年學子打造多元創新的職涯舞台，並致力建構友善共融的職場環境。

台新新光金控合併後業務版圖擴大，今年預計招募80位儲備菁英（MA）、300位私人銀行理財規劃顧問及財富管理理財專員、4,000位壽險內外勤人員，以及各類專業人才等總計約7,500人，涵蓋金控、壽險、銀行、證券等多個事業單位。

此外，為因應金融科技趨勢與深化AI應用，今年儲備菁英計畫除既有的「個人金融組」、「數位金融組」、「法人金融組」、「國際金融組」、「金融市場組」、「證券市場組」、「人壽保險組」外，特別新增「AI暨數據科學組」，積極培養兼具金融專業與科技實力的跨域人才。該組聚焦「金融科技探索X AI應用X數據治理X跨單位專案溝通」，參與金控層級數據架構規劃、研究新興科技於金融場景之運用，培養具備策略視角與執行力的創新科技專案人才，以及將AI導入金融場景的技術型MA。

台新銀行總經理林淑真表示，台新（2887）儲備菁英專案推動逾20年，是公司高度重視的人才培育計畫，具備完整的培育機制、優秀的MA學長姐指導、高階主管擔任Mentor，以及優於同業的獎酬制度，儲備菁英年薪超過百萬。此外，台新新光金控長期以「Early Win 2.0職場體驗計畫」與各大專院校進行產學合作，提供青年學子職場體驗機會，今年預計提供近400位在校生加入台新新光體驗職場生活，實習職缺豐富多元，為進入金融職場提前做準備。

在打造優質職場方面，台新新光金控提供優於法令之多項假別、彈性工時制度，以及可遞延累計的健康檢查補助等全方位福利措施，並規畫多元身心健康講座與課程，如親子工作坊、聰明育兒術講座等，協助員工在工作、家庭與生活間取得平衡，創造最佳職場體驗。