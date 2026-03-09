快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

台新新光金前進校園徵才 尋覓 AI 專才

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
台新新光金控7日參與臺灣大學校園徵才博覽會，銀行總經理林淑真（後排中）率隊與學生互動。台新新光金控／提供
台新新光金控7日參與臺灣大學校園徵才博覽會，銀行總經理林淑真（後排中）率隊與學生互動。台新新光金控／提供

台新新光金控（2887）7日參與國立臺灣大學校園徵才博覽會，為合併後首場校園徵才活動，展現嶄新企業布局與人才發展藍圖。台新新光金控秉持「認真」、「創新」、「永續」的核心價值及善盡社會責任的企業精神，積極為青年學子打造多元創新的職涯舞台，並致力建構友善共融的職場環境。

台新新光金控合併後業務版圖擴大，今年預計招募80位儲備菁英（MA）、300位私人銀行理財規劃顧問及財富管理理財專員、4,000位壽險內外勤人員，以及各類專業人才等總計約7,500人，涵蓋金控、壽險、銀行、證券等多個事業單位。

此外，為因應金融科技趨勢與深化AI應用，今年儲備菁英計畫除既有的「個人金融組」、「數位金融組」、「法人金融組」、「國際金融組」、「金融市場組」、「證券市場組」、「人壽保險組」外，特別新增「AI暨數據科學組」，積極培養兼具金融專業與科技實力的跨域人才。該組聚焦「金融科技探索X AI應用X數據治理X跨單位專案溝通」，參與金控層級數據架構規劃、研究新興科技於金融場景之運用，培養具備策略視角與執行力的創新科技專案人才，以及將AI導入金融場景的技術型MA。

台新銀行總經理林淑真表示，台新（2887）儲備菁英專案推動逾20年，是公司高度重視的人才培育計畫，具備完整的培育機制、優秀的MA學長姐指導、高階主管擔任Mentor，以及優於同業的獎酬制度，儲備菁英年薪超過百萬。此外，台新新光金控長期以「Early Win 2.0職場體驗計畫」與各大專院校進行產學合作，提供青年學子職場體驗機會，今年預計提供近400位在校生加入台新新光體驗職場生活，實習職缺豐富多元，為進入金融職場提前做準備。

在打造優質職場方面，台新新光金控提供優於法令之多項假別、彈性工時制度，以及可遞延累計的健康檢查補助等全方位福利措施，並規畫多元身心健康講座與課程，如親子工作坊、聰明育兒術講座等，協助員工在工作、家庭與生活間取得平衡，創造最佳職場體驗。

財富管理 金融科技 理財專員

延伸閱讀

富邦金控引領下一代金融新星 28組MA招募至3月底

元大金控MA召募首增「產業研究組」 歡迎理工醫學人才跨界領航

中信金育才廣發英雄帖 將釋出逾7,150個職缺

國泰招募科技人 800職缺新高

相關新聞

台幣可能偏弱整理

中東戰火帶動油價上揚，市場對通膨再度升溫憂慮同步升高。

大戶保單占比 連四月走揚

根據金管會的最新統計，2026年1月國銀高資產客戶財管AUM（總管理資產）單月大增1,006億元，是財管2.0上路來，第二度出現單月增加逾千億元。隨大戶投入資金規模擴大，資產配置也同步出現調整，保單占比自低點回升，存款比重則明顯滑落。

玉山金前進校園徵才 延攬多元菁英

玉山金控7日前進臺大校園徵才博覽會，以「來玉山～你會有更精彩的未來」為主軸，啟動2026年度徵才計畫。玉山銀行總經理林隆政、科技長張智星聯袂出席，與現場同學面對面交流職涯成長與歷練，透過經驗分享與互動對談，讓同學們更深入了解金融業的實際面貌，並傳遞玉山長期深耕人才培育與專業養成的經營理念。

富邦金前進校園徵才 找八領域人才

富邦金控因應各子公司營運成果亮眼，事業版圖與人力需求擴大布局，7日以年度人才招募主軸「Lead the Next」，前進臺大校園徵才博覽會，由金控及各子公司主管同仁為青年學子及求職者提供職缺諮詢，邀請具潛力的跨領域人才加入富邦陣容，與頂尖夥伴攜手前進，共同開創金融新篇章。

台新新光金前進校園徵才 尋覓 AI 專才

台新新光金控7日參與國立臺灣大學校園徵才博覽會，為合併後首場校園徵才活動，展現嶄新企業布局與人才發展藍圖。台新新光金控秉持「認真」、「創新」、「永續」的核心價值及善盡社會責任的企業精神，積極為青年學子打造多元創新的職涯舞台，並致力建構友善共融的職場環境。

國泰金前進校園徵才 開出7,600職缺

國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信宣布大舉招募7,600名內外勤職缺，7日前進臺大校園參與徵才博覽會，並以「國泰REMIX・我的職涯由我定調」為主題。今年國泰金控開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，其中儲備幹部祭出77名職缺，首年即挑戰百萬年薪，提供海外人才布局與跨國輪調機會，而數位科技人才需求逾800名，已連續四年正成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。