富邦金前進校園徵才 找八領域人才

富邦金控（2881）因應各子公司營運成果亮眼，事業版圖與人力需求擴大布局，7日以年度人才招募主軸「Lead the Next」，前進臺大校園徵才博覽會，由金控及各子公司主管同仁為青年學子及求職者提供職缺諮詢，邀請具潛力的跨領域人才加入富邦陣容，與頂尖夥伴攜手前進，共同開創金融新篇章。

富邦金控經營績效卓越，為台灣市值第一大的金融控股公司，2025年自結稅後純益1,208.5億元，每股稅後純益（EPS）8.36元，穩居2025年台灣金控業獲利雙冠王，並連續第17年蟬聯金控業每股純益獲利王。

同時，台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券全年獲利皆創下歷史新高，富邦人壽亦維持業界第一，富邦投信資產管理規模突破兆元。

富邦金控總經理韓蔚廷指出，富邦金控暨各子公司持續提供大專院校學生暑期及學期間實習機會，例如台北富邦銀行「FBI暑期實習計畫」、富邦人壽「遇見未來 富邦實習」等，協助學子提前接軌金融產業。

此外，備受矚目的富邦MA儲備幹部計畫今年正式邁入第22期，招募範疇涵蓋八家公司、八項核心領域、28個組別，為業界招募範圍最寬廣、需求最多元。

富邦MA計畫不限科系背景，兩年培訓期有兩次升遷機會，首年即可挑戰百萬年薪，培訓期間提供銀行、證券、保險等跨領域整合性資源、跨公司共同培訓、跨部門輪習與關鍵專案，為未來打好專業基礎並建立深厚的同儕情誼，有助於未來在金融產業人脈網絡中攜手合作，歡迎具多元背景的潛力新星加入富邦專業團隊。

2026年富邦MA計畫採線上履歷收件，自即日起至3月31日止，招募大學以上，不限科系背景者，職缺涵括八項核心領域：經營管理、風險管理、法人業務、金融商品、金融交易、投資銀行、投資管理研究與數位數據科技等，富邦MA學長姊也出席臺大校園徵才博覽會與青年學子互動，深度介紹各組MA職缺與未來發展重點。