快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山金前進校園徵才 延攬多元菁英

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
玉山金前進臺大校園徵才博覽會，玉山銀行總經理林隆政（中）、玉山金控科技長張智星（左）、玉山金控人力資源處處長郭宸巖（右）透過經驗分享與現場同學互動對談。記者許正宏／攝影
玉山金前進臺大校園徵才博覽會，玉山銀行總經理林隆政（中）、玉山金控科技長張智星（左）、玉山金控人力資源處處長郭宸巖（右）透過經驗分享與現場同學互動對談。記者許正宏／攝影

玉山金控（2884）7日前進臺大校園徵才博覽會，以「來玉山～你會有更精彩的未來」為主軸，啟動2026年度徵才計畫。玉山銀行總經理林隆政、科技長張智星聯袂出席，與現場同學面對面交流職涯成長與歷練，透過經驗分享與互動對談，讓同學們更深入了解金融業的實際面貌，並傳遞玉山長期深耕人才培育與專業養成的經營理念。

玉山銀行總經理林隆政表示，人才是企業發展的先行指標，也是關鍵指標。玉山在第四個十年，隨著金控版圖持續擴大，啟動「金控2.0」以銀行為核心，結合證券、投信及壽險等資源，打造亞洲最具特色的標竿銀行及金控。同時，聚焦於壯大海內外業務、高端顧客經營、金融科技領航、強化三道防線、ESG永續發展五大策略主軸，預計延攬跨境金融、私銀財管、永續金融、證券市場及資訊科技等各領域共550名優秀人才，為大玉山的成長動能持續堅實基礎。

2026年儲備幹部計畫將招募50位，儲備幹部計畫是玉山人才梯隊的重要管道之一，透過跨子公司、跨事業處輪調及海內外學習歷練，培養具整合能力與國際視野的專業人才。為有志挑戰自我、追求高度成長的同學們打造具發展性的專業舞台。計畫分為儲備幹部MA（Management Associate）、財金儲備幹部TA（Treasury Associate）及科技儲備幹部TMA（Technology Management Associate）三大類；依據業務發展，更可分為「銀行業務」、「證券投信」、「Capital Market」、「Trading & Sales」、「Quant」、「Fintech」、「AI-Big Data」以及「Information Security」等八大組別，讓同學們依自身專業背景與發展意願，選擇適合的領域進行發展。

玉山秉持「先培育人才，再經營事業」理念，致力打造支持學習成長與自我實現的舞台，透過完整紮實培訓體系、跨團隊協作及海內外輪調，協助人才建立宏觀國際視野，創造多元的職涯發展。誠摯邀請有理想、有熱情、勇於挑戰且志同道合的夥伴加入玉山，也歡迎理工背景、有志到海外發展、各領域碩博士生等多元國內外人才，一起用雙手打造璀璨的未來。

金融科技 玉山

延伸閱讀

富邦金控引領下一代金融新星 28組MA招募至3月底

元大金控MA召募首增「產業研究組」 歡迎理工醫學人才跨界領航

中信金育才廣發英雄帖 將釋出逾7,150個職缺

國泰招募科技人 800職缺新高

相關新聞

台幣可能偏弱整理

中東戰火帶動油價上揚，市場對通膨再度升溫憂慮同步升高。

大戶保單占比 連四月走揚

根據金管會的最新統計，2026年1月國銀高資產客戶財管AUM（總管理資產）單月大增1,006億元，是財管2.0上路來，第二度出現單月增加逾千億元。隨大戶投入資金規模擴大，資產配置也同步出現調整，保單占比自低點回升，存款比重則明顯滑落。

玉山金前進校園徵才 延攬多元菁英

玉山金控7日前進臺大校園徵才博覽會，以「來玉山～你會有更精彩的未來」為主軸，啟動2026年度徵才計畫。玉山銀行總經理林隆政、科技長張智星聯袂出席，與現場同學面對面交流職涯成長與歷練，透過經驗分享與互動對談，讓同學們更深入了解金融業的實際面貌，並傳遞玉山長期深耕人才培育與專業養成的經營理念。

富邦金前進校園徵才 找八領域人才

富邦金控因應各子公司營運成果亮眼，事業版圖與人力需求擴大布局，7日以年度人才招募主軸「Lead the Next」，前進臺大校園徵才博覽會，由金控及各子公司主管同仁為青年學子及求職者提供職缺諮詢，邀請具潛力的跨領域人才加入富邦陣容，與頂尖夥伴攜手前進，共同開創金融新篇章。

台新新光金前進校園徵才 尋覓 AI 專才

台新新光金控7日參與國立臺灣大學校園徵才博覽會，為合併後首場校園徵才活動，展現嶄新企業布局與人才發展藍圖。台新新光金控秉持「認真」、「創新」、「永續」的核心價值及善盡社會責任的企業精神，積極為青年學子打造多元創新的職涯舞台，並致力建構友善共融的職場環境。

國泰金前進校園徵才 開出7,600職缺

國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信宣布大舉招募7,600名內外勤職缺，7日前進臺大校園參與徵才博覽會，並以「國泰REMIX・我的職涯由我定調」為主題。今年國泰金控開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，其中儲備幹部祭出77名職缺，首年即挑戰百萬年薪，提供海外人才布局與跨國輪調機會，而數位科技人才需求逾800名，已連續四年正成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。