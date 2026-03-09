大戶保單占比 連四月走揚

國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信宣布大舉招募7,600名內外勤職缺，7日前進臺大校園參與徵才博覽會，並以「國泰REMIX・我的職涯由我定調」為主題。今年國泰金控開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，其中儲備幹部祭出77名職缺，首年即挑戰百萬年薪，提供海外人才布局與跨國輪調機會，而數位科技人才需求逾800名，已連續四年正成長。

