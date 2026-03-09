快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

大戶保單占比 連四月走揚

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

根據金管會的最新統計，2026年1月國銀高資產客戶財管AUM（總管理資產）單月大增1,006億元，是財管2.0上路來，第二度出現單月增加逾千億元。隨大戶投入資金規模擴大，資產配置也同步出現調整，保單占比自低點回升，存款比重則明顯滑落。

據金管會統計，1月底保單占比升至11.8%，連四個月走揚並寫近兩年新高。銀行圈指出，每年1月向來是保單銷售旺季，業界稱為「開門紅」，帶動年初保單配置升溫，也推升整體占比，2月恐將回落。

相較之下，大戶在基金與債券配置則從高點回落。1月底基金、債券占比各為16.5%、14%，均較上月高峰滑落0.1與0.3個百分點，與保單呈現此消彼長，顯示1月市場行情偏熱，加上2月農曆長假將至，大戶傾向先行獲利了結，降低部分股債部位。

債券 資產配置 保單

延伸閱讀

獨／逾2兆高資產財管市場遇逆風？金管會出新招 銀行憂商機遭卡

國銀進攻富豪財管商機 1月底AUM衝2.2兆元

亞股殺聲震天－破除債券拖累報酬迷思時刻來臨 這檔主動債 ETF 守平盤

外幣保單新契約保費創近四年新高 銀行、壽險合推美元及人民幣商品

相關新聞

台幣可能偏弱整理

中東戰火帶動油價上揚，市場對通膨再度升溫憂慮同步升高。

大戶保單占比 連四月走揚

根據金管會的最新統計，2026年1月國銀高資產客戶財管AUM（總管理資產）單月大增1,006億元，是財管2.0上路來，第二度出現單月增加逾千億元。隨大戶投入資金規模擴大，資產配置也同步出現調整，保單占比自低點回升，存款比重則明顯滑落。

玉山金前進校園徵才 延攬多元菁英

玉山金控7日前進臺大校園徵才博覽會，以「來玉山～你會有更精彩的未來」為主軸，啟動2026年度徵才計畫。玉山銀行總經理林隆政、科技長張智星聯袂出席，與現場同學面對面交流職涯成長與歷練，透過經驗分享與互動對談，讓同學們更深入了解金融業的實際面貌，並傳遞玉山長期深耕人才培育與專業養成的經營理念。

富邦金前進校園徵才 找八領域人才

富邦金控因應各子公司營運成果亮眼，事業版圖與人力需求擴大布局，7日以年度人才招募主軸「Lead the Next」，前進臺大校園徵才博覽會，由金控及各子公司主管同仁為青年學子及求職者提供職缺諮詢，邀請具潛力的跨領域人才加入富邦陣容，與頂尖夥伴攜手前進，共同開創金融新篇章。

台新新光金前進校園徵才 尋覓 AI 專才

台新新光金控7日參與國立臺灣大學校園徵才博覽會，為合併後首場校園徵才活動，展現嶄新企業布局與人才發展藍圖。台新新光金控秉持「認真」、「創新」、「永續」的核心價值及善盡社會責任的企業精神，積極為青年學子打造多元創新的職涯舞台，並致力建構友善共融的職場環境。

國泰金前進校園徵才 開出7,600職缺

國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信宣布大舉招募7,600名內外勤職缺，7日前進臺大校園參與徵才博覽會，並以「國泰REMIX・我的職涯由我定調」為主題。今年國泰金控開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，其中儲備幹部祭出77名職缺，首年即挑戰百萬年薪，提供海外人才布局與跨國輪調機會，而數位科技人才需求逾800名，已連續四年正成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。