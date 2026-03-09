聽新聞
大戶保單占比 連四月走揚
根據金管會的最新統計，2026年1月國銀高資產客戶財管AUM（總管理資產）單月大增1,006億元，是財管2.0上路來，第二度出現單月增加逾千億元。隨大戶投入資金規模擴大，資產配置也同步出現調整，保單占比自低點回升，存款比重則明顯滑落。
據金管會統計，1月底保單占比升至11.8%，連四個月走揚並寫近兩年新高。銀行圈指出，每年1月向來是保單銷售旺季，業界稱為「開門紅」，帶動年初保單配置升溫，也推升整體占比，2月恐將回落。
相較之下，大戶在基金與債券配置則從高點回落。1月底基金、債券占比各為16.5%、14%，均較上月高峰滑落0.1與0.3個百分點，與保單呈現此消彼長，顯示1月市場行情偏熱，加上2月農曆長假將至，大戶傾向先行獲利了結，降低部分股債部位。
