獨／逾2兆高資產財管市場遇逆風？金管會出新招 銀行憂商機遭卡

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，2026年1月底21家國銀高資產財管資產管理規模達2兆2589億元，月增1006億元寫統計來次高。 圖／本報資料照片
據金管會統計，2026年1月底21家國銀高資產財管資產管理規模（AUM）達2兆2589億元，月增1006億元寫統計來次高。但銀行圈示警，1月起高雄專區「專戶、專人服務」制度上路，加上美伊衝突與私募信貸市場震盪，高資產財管市場恐出現轉折，銀行財管版圖可能洗牌。

銀行圈指出，三大變數中，以高雄金融專區新制衝擊最直接。金管會2026年1月起，要求專區商品須由「專戶、專人」服務，客戶須先在高雄專區開戶，並由專責人員提供服務，銀行既有展業模式被迫調整。

過去只要客戶簽同意書，即可購買高雄專區商品，客戶來源遍及全台。但新制要求客戶另開專區帳戶，才能銷售商品，不少高資產客戶不願增加帳戶，使潛在客群大幅縮水。

若一家銀行原本擁有約2,000戶高資產客戶，過去皆可銷售專區商品，但在新制下，願意配合專區開戶者，恐限縮到高雄當地大戶、或有剛性需求，如需做槓桿融資戶者。

此外，新制也要求銀行配置常駐高雄的專責服務人員，不能由總行或區域中心兼任。對人力與資源較有限的公股銀行與中型銀行而言，不僅營運成本上升，展業彈性也明顯下降。

銀行圈分析，在專戶、專人制度上路後，資源充足的大型民營銀行反而更具優勢，可成立專責團隊深耕高雄專區，搶占高資產客群。

除制度因素外，市場環境也出現新的不確定性。銀行觀察，美伊衝突若擴大至中東區域，油價與通膨壓力可能升溫，進而影響美國降息時程。

近期美國10年期公債殖利率重新站回4%以上，也讓部分高資產客戶對海外債券投資轉趨觀望，資產配置態度更為保守。

另一項變數則是私募信貸市場震盪。2月英國房地產信貸機構Market Financial Solutions（MFS）破產，引發市場對私募信貸基金違約風險的關注。

銀行圈透露，多數承作高資產財管業務的國銀均有引進私募信貸商品，其中高雄亞灣區更是重要銷售據點。不過相關商品多連結全球大型資產管理機構，資產池分散度高，MFS事件對商品本身衝擊有限。

但市場情緒仍受到影響，部分高資產客戶開始避開英國房地產相關標的，轉向更多元分散的資產配置，使私募基金市場氣氛轉趨保守。

目前國銀高資產財管市占前五大，仍由兩家民營銀行與三家公股銀行盤踞，但隨制度落地與市場變化，高資產財管競爭態勢可能改變，銀行財管版圖恐迎來新一輪洗牌。

永豐金證券美股優惠手續費無低消 3月再抽12支iPhone17 Pro

全台沸騰！永豐金證券應援台灣棒球，為前進美國決賽集氣，祭出雙重交易應援好禮。第一重「首次交易禮」，美股電子成交任一 筆送100元全家虛擬禮物卡（限額前5,000名）；第二重「滿額抽好禮」，3月抽出高達12支iPhone17 Pro活動，每成交1萬美元獲得一次抽獎機會。另提供美股「無低消、無需比價」的惠手續費，讓投資人交易零負擔、直球對決全球市場。

匯市最前線／台幣31.55~31.85元波動

新台幣匯價上周五（6日）以31.678元收盤，小升0.5分，連二升，成交量縮減至21.61億美元。一周貶值4.27角，貶幅1.35%。展望本周新台幣匯價，匯銀估在31.55~31.85元間波動。

中信金育才廣發英雄帖 將釋出逾7,150個職缺

中信金控昨（7）日由人資長卓長興率隊前進「VISION 2026台大校園徵才博覽會」，釋出超過7,150個職缺，向跨界跨域人才廣發英雄帖，特別邀請三位現任處級主管的儲備幹部學長姐出席，與在場學子分享中國信託人才培育成果與職涯藍圖，現場互動情況踴躍。

金融業：美伊衝突牽動通膨

美伊衝突升溫，金融業紛紛提高警覺因應局勢變動，南山人壽總經理范文偉、台新銀行總經理林淑真、玉山銀行總經理林隆政、國泰投信總經理張雍川昨（7）日普遍認為，短線市場波動難免，若衝突持續時間擴大，將牽動通膨及美聯準會降息步調。

四金融業法說 股利聚焦 美伊戰爭衝擊市場也關注

中租-KY將於9日召開法人說明會，釋出2026年未來營運展望，另外，永豐金、中信金及兆豐金等三家金控分別將於10日及12日舉行法說會。外界聚焦股利政策、獲利展望，另外，隨著美伊戰爭衝擊資本市場動盪，市場也關注各家金控如何看待與後續應對。

