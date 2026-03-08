富邦金控引領下一代金融新星 28組MA招募至3月底

富邦金控（2881）經營績效卓越，為台灣市值第一大的金融控股公司，2025年自結稅後純益1,208.5億元，EPS 8.36元，穩居2025年台灣金控業獲利雙冠王，並連續第17年蟬聯金控業每股盈餘獲利王。同時，台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券全年獲利皆創下歷史新高，富邦人壽亦維持業界第一，富邦投信資產管理規模突破兆元。因應各子公司營運成果亮眼，事業版圖與人力需求擴大佈局，7日以年度人才招募主軸「Lead the Next」，前進臺大校園徵才博覽會，由金控及各子公司主管同仁為青年學子及求職者提供職缺諮詢，邀請具潛力的跨領域人才加入富邦陣容，與頂尖夥伴攜手前進，共同開創金融新篇章。

富邦金控總經理韓蔚廷指出，富邦金控暨各子公司持續提供大專院校學生暑期及學期間實習機會，例如：台北富邦銀行「FBI暑期實習計畫」、富邦人壽「遇見未來 富邦實習」等，協助學子提前接軌金融產業。此外，備受矚目的富邦MA儲備幹部計畫今年正式邁入第二十二期，招募範疇涵蓋8家公司、8項核心領域、28個組別，為業界招募範圍最寬廣、需求最多元。富邦MA計畫不限科系背景，兩年培訓期有兩次升遷機會，首年即可挑戰百萬年薪，培訓期間提供銀行、證券、保險等跨領域整合性資源、跨公司共同培訓、跨部門輪習與關鍵專案，為未來打好專業基礎並建立深厚的同儕情誼，有助於未來在金融產業人脈網絡中攜手合作，歡迎具多元背景的潛力新星加入富邦專業團隊。

2026年富邦MA計畫職缺涵括八項核心領域：經營管理、風險管理、法人業務、金融商品、金融交易、投資銀行、投資管理研究與數位數據科技等，今日富邦MA學長姊也出席臺大校園徵才博覽會與青年學子互動，深度介紹各組MA職缺與未來發展重點。

一、經營管理：富邦金控、富邦人壽、富邦產險及富邦華一銀行等將持續培育經營管理人才，包含策略發展規劃及績效管理、海外事業管理與投資案評估、綜合保險經營、海外分行經營管理及業務開發等，透過跨單位輪習，培育全方位經營管理人才。

二、風險管理：為強化經營韌性，台北富邦銀行持續培育風險管理守護者，以成為強化北富銀市場風險之即時監控與預測發展、具備國際風險管理意識、AI數位科技應用能力之風險管理人才為發展目標。

三、法人業務：台北富邦銀行與富邦期貨廣邀法人業務生力軍加入團隊，將以法人機構為服務對象，著重培養具產業分析、國際視野、業務開發及建立緊密客戶關係能力之金融人才，部分職缺有機會派駐海外發展。

四、金融商品：台北富邦銀行及富邦證券擴大金融商品人才佈局，銀行聚焦於金融商品設計與行銷專家，包含法人、金融市場、消費金融與信用卡、財富管理等領域；證券則期待具經紀與財管商品業務推展與策略規劃能力的全方面商品人才，包含熟悉各商品交易流程與實務、系統及平台運作。

五、金融交易：台北富邦銀行及富邦證券歡迎嚮往挑戰自我的金融交易實力派新秀，積極招募具備掌握不同市場脈動的金融自營交易創利與資金運用潛能的人才。銀行著重於資金調度、貨幣市場操作及債票券投資等，維持全行資金流動性，並提升資金運用效率；證券則關注挖掘市場慣性及因子，建立量化交易指標，發展不同型態的交易策略，以維持穩定性高的獲利表現。

六、投資銀行：富邦證券尋求具國際視野且立志投身投資銀行領域的專業菁英加入，將參與上市(櫃)規劃與查核作業、股權暨資本形成規劃、海內外籌資佈局與協助企業完成IPO/SPO等關鍵任務。邀請具企圖心的你，與我們一起發揮市場影響力，展現卓越的投資銀行價值。

七、投資管理研究：富邦人壽與富邦投信積極招募向投資管理研究領域發展的新勢力，其中人壽首次招募私募基金暨策略投資組，負責國外金融事業之策略投資評估、執行及投後管理；投信以培育具備完整投資配置概念的基金經理人或專業研究員為目標，表現優異者可望於第三年晉升為投資經理人。

八、數位數據科技：富邦金控、台北富邦銀行、富邦人壽、富邦證券與富邦投信均有需求，重點聚焦於金融科技、數位行銷、數據科學與跨通路經營，其中人壽AI數位服務組為首次招募的組別，號召欲探索加速AI技術應用於各類客服管道與平台的有志之士加入；投信行銷業務組尋求嚮往投信產品行銷企劃、通路合作與媒體策略的優質新秀。