保險小百科／人身保險商品 線上買看仔細

因應金融科技日新月異發展，金融監督管理委員會持續推動網路投保與網路保險服務，並且開放保險業與異業合作辦理網路投保業務，提供消費者更便捷的金融服務。

金管會表示，目前已有許多保險商品可透過網路方式投保，人身保險商品部分包括：旅行平安保險及其附加之實支實付型醫療保險、傷害保險及其附加之實支實付型傷害醫療保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、傳統型年金保險、利率變動型年金保險、保險年期不超過20年及歲滿期不超過75歲之生死合險、小額終老保險、微型保險、長期照顧保險、實物給付型保險、健康管理保險、投資型年金保險、重大疾病健康保險、日額型住院醫療健康保險及定額型健康保險。

金管會鼓勵消費者善用網路方式投保或申請保險服務，在不受空間與時間限制下，檢視自身保障需求，選擇適合的保險商品以補足保障缺口及獲得所需保險服務，並提醒消費者於投保之前應瀏覽網頁保險商品說明及保單條款，充分瞭解保險商品內容，以避免投保後因認知不同而衍生爭議。