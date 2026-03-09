善用 TISA 帳戶 創造複利效果

台灣正式邁入超高齡社會，面對民眾平均壽命增長，如何確保未來的退休生活有足夠現金流與資產保障，已成為規劃退休準備最關切的議題，很多人都想問：「退休金到底要準備多少錢才足夠？」

根據中租基金平台以三種退休生活模式進行退休規劃試算，假設65歲退休、活到85歲，退休生活開銷以20年估算。若是「簡約生活」模式，預估退休後月均開銷約4.1萬元；若是「樂活生活」模式，預估退休後月均開銷約6.9萬元；若是「富足生活」模式，預估退休後月均開銷約10.9萬元。

中租基金平台總經理蘇皓毅指出，國人平均勞保加勞退每月請領金額2.6萬元，換句話說，扣掉勞保加勞退領請，退休後月均開銷，平均每月仍有2~8萬元的現金流缺口，這時候就得靠個人投資來補上。

金管會推動台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），終極目標就是要成為個人理財的第三支柱，TISA級別基金與一般基金最大的差別在於，鼓勵長期定期定額（須連續扣款24個月）投資，就可享有低經理費、免手續費優惠，降低投資成本，長期投資效益更顯著。

蘇皓毅認為，TISA基金投資是一個容易進入投資領域的敲門磚，透過專家嚴選標的，適合本身沒有投資經驗的族群進行核心配置，另外，目前TISA基金僅限定期定額，但透過中租基金平台的交易機制設定，可搭配技術分析原理的「均線扣」功能在低檔自動加碼，能藉此對抗人性，並善用每一次的修正機會。

若區分為「距離退休還有20年以上」、「距離退休還有十年」、「即將退休」、「已經退休」的四大族群，該如何篩選及挑選TISA基金？

蘇皓毅認為，距離退休年限愈遠，投資操作上就要愈積極，隨著平均壽命愈來愈長，一般屆齡退休為65歲，健康餘命約七年，換句話說，72歲前後就可能開始面臨長照及醫療費用增加的問題，再加上退休後的通膨因素，他建議，在股債投資配置應該多增加股票比重。

他建議，「距離退休還有20年以上」、「距離退休還有十年」這兩大族群，在股債投資配置上，應盡可能增加股票比重；「即將退休」族群至少保有六成的股票配置、最保守的「已經退休」族群至少應保有四成股票。在投資市場方面，若是屬於保守型投資人，建議以全球型股票為主；若是屬於相對積極的投資人，則建議投資於美股市場。

蘇皓毅認為，透過TISA帳戶投資進行退休準備的唯二法則，一是愈早開始愈好、二是堅守投資紀律。他強調，時間就是最強的投資武器，時間愈長，複利效果愈顯著，另外，透過TISA也能培養投資紀律，避免因市場波動而頻繁交易，培養長期持有心態。