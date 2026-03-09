快訊

專家教你保／單身族做好保險規劃 添靠山

經濟日報／ 邱心文
台灣人壽廣鑫通訊處業務經理邱心文。台灣人壽／提供
根據主計處統計，台灣適婚年齡（25至44歲）未婚者超過四成，選擇同居不婚的人，也日漸增加，提醒單身貴族們，在享受單身的自由時，更需妥善規劃未來，建議透過保險轉移可能面臨的意外或健康風險

單身族最怕某天因病或突發意外失能、收入中斷等風險，若無可仰賴的家人或子女照顧時，如預先透過保險規劃醫療、意外、長照等保障，提前備妥看病、養病等經費，就能在風險中從容度過。考量單身族的需求，建議從醫療、長照、退休金及剩餘財富四大面向切入，讓保險不僅是理財工具，更是對未來自己的一份照顧。

首先醫療保障不可少，包括住院日額與手術保險、實支實付、癌症、重大傷病等險種，尤其醫療技術快速進步，實支實付險更顯重要。長照保障亦要提前規劃，單身族無人照護，生活成本須自理，但風險無所不在，趁著年輕提早投保長照險，不僅體況佳降低核保困難度，保費也相對經濟實惠。

退休金亦為單身族規劃重點，除社會保險與企業提撥外，更要有自備意識，可考慮保險多元功能的理財商品，如年金險、利變型壽險等，靠自己長期準備打造現金流，建立穩定增值金。

至於剩餘財富的規劃部分，則建議要先指定，如果無配偶子女可繼承者，透過保單預先安排受益人，還可指定公益或宗教團體，讓個人的心意與價值不因風險而錯置，精準傳遞到想照顧的對象。

此外，考量男女平均壽命不同，保障規劃重點也略有差異，例如女性壽命較長，建議強化癌症險、長照險，男性則應留意重大傷病與意外風險，最重要的是依自身不同風險補強適當的保障，如有家族疾病就事先規劃相關保障等。

只要善用保險工具，就算單身貴族也能活得有底氣、有尊嚴、有選擇，優雅迎向未來的每一天。（本文由台灣人壽廣鑫通訊處業務經理邱心文提供，記者任珮云採訪整理）

