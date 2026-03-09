運動旅遊保險承保範圍、救援額度 先確認

運動旅遊講求體驗與挑戰，但風險管理同樣重要。業者表示，投保前務必詳閱條款，確認活動是否屬於承保項目、是否須事先申報、保障地區是否涵蓋海外，以及醫療與救援額度是否足夠。唯有在出發前做好完整規畫，才能在享受運動與旅遊樂趣的同時，為自己與家人建立更周全的安全防護網。

以產險公司商品為例，部分業者將多項常見運動納入特定活動範圍。包括自行車、馬拉松、露營、籃球、羽毛球，以及高空彈跳、熱氣球、攀岩（含冰攀，須具備裝備）、游泳、衝浪、潛水、風浪板、立式划槳、跳水、水上摩托車、水上腳踏車與鐵人三項等，涵蓋陸域與水域多元活動型態。

另有業者從「特定事故」角度說明承保情境，舉例包括疾病感染如狂犬病，光線影響造成的電焊眼、雪盲；溫度相關傷害如凍傷、失溫、中暑、熱衰竭、熱痙攣與熱疲勞；以及氣壓變化導致的潛水夫病與高山症等。這些狀況未必符合傳統「意外事故」定義，但在特定活動保險中可能列為承保項目。

保障內容方面，特定活動綜合保險多包含「身故與失能保險」及「醫療費用保險（實支實付）」兩大核心項目，部分商品另設有「緊急救援費用保險」，涵蓋搜尋、救援與後送支出。不同公司在保障額度設計有所差異，從數十萬元到數百萬元不等，民眾應依活動風險與地點審慎評估。

業者也強調，保險公司通常保留最終承保與否的權利，實際保障仍以保單條款為準。運動旅遊講求挑戰與樂趣，但唯有行前把保障規畫到位，才能在享受旅程之餘，多一層安心防護。