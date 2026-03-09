運動旅遊夯 別忘投保專險

隨著春節連假帶動出國旅遊熱潮升溫，「運動旅遊」正快速崛起，愈來愈多民眾規劃到海外參加馬拉松、滑雪、潛水或各式戶外挑戰活動。不過，保險業者提醒，這類高強度或高風險行程，潛藏的風險與一般觀光旅遊截然不同，出發前若僅投保一般旅平險或傷害險，保障恐怕並不完整，事前針對活動性質規劃合適保單，才能真正降低突發意外帶來的財務衝擊。

產險業者指出，投保關鍵在於釐清「意外事故」與「特定事故」的差異。多數民眾以為只要有傷害保險或旅遊平安險就萬無一失，但一般保單的核心保障多屬「意外事故」，也就是突發、外來、非疾病因素造成的傷害；然而從事特定高風險活動時，常見的身體狀況未必被單純認定為意外，例如登山引發高山症、滑雪導致凍傷、潛水造成減壓症或溺水併發症等，這些多被歸類為「特定事故」，是否理賠，須視保單條款是否明列承保，否則容易產生爭議。

業者進一步說明，「特定事故」相關保障，又區分為國內與國外兩種承保架構，民眾規劃行程時應一併考量地點與活動內容。若是在國內從事登山、溯溪、潛水等活動，建議選擇專為戶外風險設計的「登山綜合保險」或「海域活動綜合保險」。這類商品除了一般意外傷害保障外，也將部分特定事故納入，例如登山過程中的中暑、高山症、凍傷，或海域活動引發的減壓症、失溫及海洋弧菌感染等，並可涵蓋醫療費用、失能與身故保障，降低高風險活動的不確定性。

此外，搜救與緊急救援費用往往金額不低，也是戶外活動容易忽略的一環。業者建議可加保「緊急救援費用保險」，將搜尋、救援及必要的後送費用納入保障範圍，避免事故發生後，還需自行負擔高額救援支出。

若行程延伸至海外，風險管理更須升級。業者表示，民眾赴國外從事攀岩、滑雪、路跑、自行車賽、潛水或高空跳傘等活動時，應先投保含「海外醫療」與「海外緊急救援」的海外旅遊綜合保險，再視活動性質加保「特定活動保險」，作為高風險項目的延伸保障。市面上已有多家產險公司推出相關商品，將攀岩、潛水、滑雪、路跑、自行車及高空活動等納入特定事故承保範圍，讓保障更貼近實際運動情境。