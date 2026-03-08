國銀進攻富豪財管商機 1月底AUM衝2.2兆元

多家國銀積極推動高資產客戶業務，金管會統計顯示，21家國銀截至2026年1月底高資產客戶管理資產規模（AUM）達新台幣2兆2589億元，AUM月增1006億元，國內外金融市場氛圍熱絡，牽動富豪戶資產配置，1月底存款比例降至43.9%，下探3年半新低。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至今年1月底，已核准21家銀行辦理高資產業務，目前21家銀行皆已開辦財管2.0業務，目前無其他審核中案件。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，截至今年1月底高資產客戶數為2萬1543人、AUM達2兆2589億元，分別月增960人與1006億元。客戶數與AUM都較去年同期增加，主要是因銀行開辦家數增加，也持續推動業務，商品設計能力日漸成熟。

至於高資戶主要資產配置占比，1月底存款比例下降到43.9%，基金16.5%，債券14%，保險11.8%，以及境外結構型商品7.3%。

張嘉魁表示，如果跟去年同期相比，主要是存款比例下降，其他類型商品占比增加，跟投資市場氣氛較好，客戶因此增加高收益類型商品配置有關。

金管會證期局副局長黃厚銘指出，截至1月底止，金管會核准10家證券商以複委託、財富管理及自營等管道辦理高資產客戶業務，2020年以來累計高資產客戶數達1755人，累計交易金額約4652億元，跟去年同期相比，客戶數、累計交易金額分別年增50%與67%。

觀察證券商表現，前3名排名跟去年12月相同，分別為永豐金證券、國泰證券與兆豐證券，自開業累計到1月底的交易金額分別為2365億元、1037億元與477億元，其餘7家證券商合計773億元。

金管會去年7月啟動高雄專區，截至目前共有20家國銀進駐高雄專區，1家審核中；保險業部分，國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽、台灣人壽、新光人壽等6業者已進駐高雄專區。

金管會表示，投信投顧業16家提出申請進駐高雄專區，其中14家已核准，2家審查中。其中，申請外部資產管理（EAM）試辦業務者有6家，分別為富達投信、玉山投信、富蘭克林投顧、霸菱投顧、統一投信與永豐投信。

至於券商有12家提出申請，已核准10家，包含永豐金證券、中信證券、玉山證券、兆豐證券、國泰證券、元大證券、凱基證券、群益金鼎證券、台新證券、統一證券，另外2家審查中。