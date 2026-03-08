快訊

中華隊最帥外援！費爾柴德「顏值、實力在線」還有金髮辣妻 根本人生勝利組

經典賽／台灣首贏南韓創下紀錄！全民陷入瘋狂 醫：小心「狂歡症候群」

全英羽賽／首闖決賽就奪冠！葉宏蔚、詹又蓁拍下世界第五寫台灣紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

國銀進攻富豪財管商機 1月底AUM衝2.2兆元

中央社／ 台北8日電

多家國銀積極推動高資產客戶業務，金管會統計顯示，21家國銀截至2026年1月底高資產客戶管理資產規模（AUM）達新台幣2兆2589億元，AUM月增1006億元，國內外金融市場氛圍熱絡，牽動富豪戶資產配置，1月底存款比例降至43.9%，下探3年半新低。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至今年1月底，已核准21家銀行辦理高資產業務，目前21家銀行皆已開辦財管2.0業務，目前無其他審核中案件。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，截至今年1月底高資產客戶數為2萬1543人、AUM達2兆2589億元，分別月增960人與1006億元。客戶數與AUM都較去年同期增加，主要是因銀行開辦家數增加，也持續推動業務，商品設計能力日漸成熟。

至於高資戶主要資產配置占比，1月底存款比例下降到43.9%，基金16.5%，債券14%，保險11.8%，以及境外結構型商品7.3%。

張嘉魁表示，如果跟去年同期相比，主要是存款比例下降，其他類型商品占比增加，跟投資市場氣氛較好，客戶因此增加高收益類型商品配置有關。

金管會證期局副局長黃厚銘指出，截至1月底止，金管會核准10家證券商以複委託、財富管理及自營等管道辦理高資產客戶業務，2020年以來累計高資產客戶數達1755人，累計交易金額約4652億元，跟去年同期相比，客戶數、累計交易金額分別年增50%與67%。

觀察證券商表現，前3名排名跟去年12月相同，分別為永豐金證券、國泰證券與兆豐證券，自開業累計到1月底的交易金額分別為2365億元、1037億元與477億元，其餘7家證券商合計773億元。

金管會去年7月啟動高雄專區，截至目前共有20家國銀進駐高雄專區，1家審核中；保險業部分，國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽、台灣人壽、新光人壽等6業者已進駐高雄專區。

金管會表示，投信投顧業16家提出申請進駐高雄專區，其中14家已核准，2家審查中。其中，申請外部資產管理（EAM）試辦業務者有6家，分別為富達投信、玉山投信、富蘭克林投顧、霸菱投顧、統一投信與永豐投信。

至於券商有12家提出申請，已核准10家，包含永豐金證券、中信證券、玉山證券、兆豐證券、國泰證券、元大證券、凱基證券、群益金鼎證券、台新證券、統一證券，另外2家審查中。

金管會 國銀 資產配置

延伸閱讀

邁向金控2.0 玉山金前進台大延攬多元菁英

外幣保單新契約保費創近四年新高 銀行、壽險合推美元及人民幣商品

金融業中東曝險2.35兆 高度集中壽險債券資產 金管會緊盯

台股主動式 ETF 新兵報到！ 最大發行商再下一城 主動統一升級50准募

相關新聞

永豐金證券美股優惠手續費無低消 3月再抽12支iPhone17 Pro

全台沸騰！永豐金證券應援台灣棒球，為前進美國決賽集氣，祭出雙重交易應援好禮。第一重「首次交易禮」，美股電子成交任一 筆送100元全家虛擬禮物卡（限額前5,000名）；第二重「滿額抽好禮」，3月抽出高達12支iPhone17 Pro活動，每成交1萬美元獲得一次抽獎機會。另提供美股「無低消、無需比價」的惠手續費，讓投資人交易零負擔、直球對決全球市場。

匯市最前線／台幣31.55~31.85元波動

新台幣匯價上周五（6日）以31.678元收盤，小升0.5分，連二升，成交量縮減至21.61億美元。一周貶值4.27角，貶幅1.35%。展望本周新台幣匯價，匯銀估在31.55~31.85元間波動。

中信金育才廣發英雄帖 將釋出逾7,150個職缺

中信金控昨（7）日由人資長卓長興率隊前進「VISION 2026台大校園徵才博覽會」，釋出超過7,150個職缺，向跨界跨域人才廣發英雄帖，特別邀請三位現任處級主管的儲備幹部學長姐出席，與在場學子分享中國信託人才培育成果與職涯藍圖，現場互動情況踴躍。

金融業：美伊衝突牽動通膨

美伊衝突升溫，金融業紛紛提高警覺因應局勢變動，南山人壽總經理范文偉、台新銀行總經理林淑真、玉山銀行總經理林隆政、國泰投信總經理張雍川昨（7）日普遍認為，短線市場波動難免，若衝突持續時間擴大，將牽動通膨及美聯準會降息步調。

四金融業法說 股利聚焦 美伊戰爭衝擊市場也關注

中租-KY將於9日召開法人說明會，釋出2026年未來營運展望，另外，永豐金、中信金及兆豐金等三家金控分別將於10日及12日舉行法說會。外界聚焦股利政策、獲利展望，另外，隨著美伊戰爭衝擊資本市場動盪，市場也關注各家金控如何看待與後續應對。

國泰招募科技人 800職缺新高

國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，甫於今年一月宣布大舉招募七千六百名內外勤職缺，七日前進台大校園參與徵才博覽會，開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，儲備幹部祭出七十七名職缺，首年即挑戰百萬年薪，數位科技人才需求逾八百名，已連續四年正成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。