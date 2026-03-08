快訊

永豐金證券美股優惠手續費無低消 3月再抽12支iPhone17 Pro

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券力挺投資人擊出財富全壘打，美股優惠手續費無低消 3月再抽12支iPhone17 Pro。永豐金證券／提供
永豐金證券力挺投資人擊出財富全壘打，美股優惠手續費無低消 3月再抽12支iPhone17 Pro。永豐金證券／提供

全台沸騰！永豐金證券應援台灣棒球，為前進美國決賽集氣，祭出雙重交易應援好禮。第一重「首次交易禮」，美股電子成交任一 筆送100元全家虛擬禮物卡（限額前5,000名）；第二重「滿額抽好禮」，3月抽出高達12支iPhone17 Pro活動，每成交1萬美元獲得一次抽獎機會。另提供美股「無低消、無需比價」的惠手續費，讓投資人交易零負擔、直球對決全球市場。

美股市場瞬息萬變、資訊高度密集，投資決策的成敗往往取決於對關鍵瞬間的判讀，如同棒球場上，勝負僅在於打者能否在毫秒間識破時速160公里的速球，並做出精準一擊。永豐金證券打造頂尖的一站式美股下單平台，以流暢的交易體驗與功能優化，向運動場上的「強投豪打」精神致敬。

大戶投美股2.0獨家導入分析師評級指南針功能，彙整專業機構共識，提供0-5分客觀數據評分，讓投資人像大聯盟強棒般精準識別「紅中好球」，輕鬆過濾市場雜訊。搭配對齊華爾街脈動的毫秒報價功能，透過價格全自動推送，協助投資人開啟世界級投資賽事，像強棒一樣選球，像速球一樣成交，高效卡位全球龍頭企業。

永豐金證券表示，當棒球國手們為台灣爭光，投資人也可以透過美股複委託跨出投資舒適圈，參與這場金融世界賽。根據Google財經數據，統計至2026年2月27日止，全球主要股市在近一年表現極為亮眼。其中，韓國綜合股價指數（KOSPI）以146.91%的驚人漲幅傲視群雄，奪下漲幅冠軍；日本股市（NI225）則飆漲53.65%、美股S&P 500亦以17.59%展現穩健實力。

永豐金證券指出，這些數據不僅代表各國企業在 AI浪潮下的實質獲利轉型，更象徵著全球資金正高度向這些「強投指標」靠攏。美股是全球市值最高、流動性最強的市場，更是投資全球的入口；投資人除了布局輝達（NVDA）、蘋果（AAPL）等熱門美國企業，也能透過美股掛牌的日本 ETF（如 EWJ）與韓國 ETF（如 EWY）靈活配置亞洲強勢產業，實現買下全世界的資產配置藍圖，擊出財富增長的全壘打。

