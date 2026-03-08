快訊

元大金控MA召募首增「產業研究組」 歡迎理工醫學人才跨界領航

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
元大金控今年儲備幹部（MA）召募首增「產業研究組」，歡迎理工醫學人才加入。元大金控／提供
元大金控（2885）積極布局未來金融領導梯隊，今（2026）年儲備幹部（MA）召募計畫以「元夢啟航，強大同行Better & Stronger」為年度號召，由金控總經理黃維誠帶領集團及子公司多位高階主管出席「臺大校園徵才博覽會」。今年預計延攬30至50位具潛力與專業實力的菁英，橫跨五大關鍵領域，表現優異者即可挑戰年薪300萬元，展現集團深耕人才培育的決心。

元大金控旗下業務涵蓋證券、銀行、人壽、投信、期貨、投顧、創投及資產管理等全方位領域。今年的 MA 召募除原有的「策略發展」、「投行法金」、「數位金融」、「投資交易」外，更首度增設「產業研究組」，特別鎖定理工與醫學等跨領域背景人才，期盼透過扎實的邏輯思維與數據分析能力，將產業專業知識轉化為前瞻性的金融洞察。

為拉近與年輕學子的距離，元大金控今年於臺大校園徵才博覽會現場打造互動體驗區，提供專屬拍貼機留影、爆米花禮盒及多項精美好禮，吸引眾多學子熱烈參與。元大金控子公司高階主管於現場投資座談，分享精闢財經觀點、歷屆MA學長姐傾囊相授，分享跨界人才養成心路歷程，並傳授面試技巧與實戰心法，鼓勵年輕世代勇於挑戰自我，在元大金控實踐職涯夢想。

元大金控重視員工的工作與生活平衡，倡導永續健康的職場文化，誠摯邀請具市場敏銳度、邏輯分析能力及跨域整合精神的優秀人才加入，一同在金融舞台上「Better & Stronger」，成就職涯新高度。

召募資訊：

2026 MA官網網址：https://hr.yuanta.com/ma/

2026 MA履歷投遞：https://hr.yuanta.com/JOB/

相關新聞

永豐金證券美股優惠手續費無低消 3月再抽12支iPhone17 Pro

全台沸騰！永豐金證券應援台灣棒球，為前進美國決賽集氣，祭出雙重交易應援好禮。第一重「首次交易禮」，美股電子成交任一 筆送100元全家虛擬禮物卡（限額前5,000名）；第二重「滿額抽好禮」，3月抽出高達12支iPhone17 Pro活動，每成交1萬美元獲得一次抽獎機會。另提供美股「無低消、無需比價」的惠手續費，讓投資人交易零負擔、直球對決全球市場。

匯市最前線／台幣31.55~31.85元波動

新台幣匯價上周五（6日）以31.678元收盤，小升0.5分，連二升，成交量縮減至21.61億美元。一周貶值4.27角，貶幅1.35%。展望本周新台幣匯價，匯銀估在31.55~31.85元間波動。

中信金育才廣發英雄帖 將釋出逾7,150個職缺

中信金控昨（7）日由人資長卓長興率隊前進「VISION 2026台大校園徵才博覽會」，釋出超過7,150個職缺，向跨界跨域人才廣發英雄帖，特別邀請三位現任處級主管的儲備幹部學長姐出席，與在場學子分享中國信託人才培育成果與職涯藍圖，現場互動情況踴躍。

金融業：美伊衝突牽動通膨

美伊衝突升溫，金融業紛紛提高警覺因應局勢變動，南山人壽總經理范文偉、台新銀行總經理林淑真、玉山銀行總經理林隆政、國泰投信總經理張雍川昨（7）日普遍認為，短線市場波動難免，若衝突持續時間擴大，將牽動通膨及美聯準會降息步調。

四金融業法說 股利聚焦 美伊戰爭衝擊市場也關注

中租-KY將於9日召開法人說明會，釋出2026年未來營運展望，另外，永豐金、中信金及兆豐金等三家金控分別將於10日及12日舉行法說會。外界聚焦股利政策、獲利展望，另外，隨著美伊戰爭衝擊資本市場動盪，市場也關注各家金控如何看待與後續應對。

國泰招募科技人 800職缺新高

國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，甫於今年一月宣布大舉招募七千六百名內外勤職缺，七日前進台大校園參與徵才博覽會，開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，儲備幹部祭出七十七名職缺，首年即挑戰百萬年薪，數位科技人才需求逾八百名，已連續四年正成長。

