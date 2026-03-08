元大金控MA召募首增「產業研究組」 歡迎理工醫學人才跨界領航

元大金控（2885）積極布局未來金融領導梯隊，今（2026）年儲備幹部（MA）召募計畫以「元夢啟航，強大同行Better & Stronger」為年度號召，由金控總經理黃維誠帶領集團及子公司多位高階主管出席「臺大校園徵才博覽會」。今年預計延攬30至50位具潛力與專業實力的菁英，橫跨五大關鍵領域，表現優異者即可挑戰年薪300萬元，展現集團深耕人才培育的決心。

元大金控旗下業務涵蓋證券、銀行、人壽、投信、期貨、投顧、創投及資產管理等全方位領域。今年的 MA 召募除原有的「策略發展」、「投行法金」、「數位金融」、「投資交易」外，更首度增設「產業研究組」，特別鎖定理工與醫學等跨領域背景人才，期盼透過扎實的邏輯思維與數據分析能力，將產業專業知識轉化為前瞻性的金融洞察。

為拉近與年輕學子的距離，元大金控今年於臺大校園徵才博覽會現場打造互動體驗區，提供專屬拍貼機留影、爆米花禮盒及多項精美好禮，吸引眾多學子熱烈參與。元大金控子公司高階主管於現場投資座談，分享精闢財經觀點、歷屆MA學長姐傾囊相授，分享跨界人才養成心路歷程，並傳授面試技巧與實戰心法，鼓勵年輕世代勇於挑戰自我，在元大金控實踐職涯夢想。

元大金控重視員工的工作與生活平衡，倡導永續健康的職場文化，誠摯邀請具市場敏銳度、邏輯分析能力及跨域整合精神的優秀人才加入，一同在金融舞台上「Better & Stronger」，成就職涯新高度。

召募資訊：

2026 MA官網網址：https://hr.yuanta.com/ma/

2026 MA履歷投遞：https://hr.yuanta.com/JOB/