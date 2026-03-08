金融業：美伊衝突牽動通膨

美伊衝突升溫，金融業紛紛提高警覺因應局勢變動，南山人壽總經理范文偉、台新銀行總經理林淑真、玉山銀行總經理林隆政、國泰投信總經理張雍川昨（7）日普遍認為，短線市場波動難免，若衝突持續時間擴大，將牽動通膨及美聯準會降息步調。

「2026台大校園徵才博覽會」昨日舉行，在出席博覽會被問到美伊衝突後續影響時，范文偉表示，對局勢發展都有監控，目前南山人壽在中東地區布局多是債券，不管是主權債或金融債，其債信都相當良好，會密切觀察；另外隨油價上漲，是否打亂美聯準會貨幣政策降息節奏，觀察短期應仍維持既定降息步調及時間點，若持續時間擴大，影響層面會顯著增加，必須審慎應對。

林淑真指出，中東戰事發展「每天都在變化」，一開始認為是短期性，目前看起來時間可能拖長，對金融市場研判可能會傾向稍微保守一點，必須再觀察一段時間。台新銀行在中東地區配置較為保守，布局相對安全。

林隆政坦言，現階段最難預測的變數就是「川普與戰爭」，目前持續關注、隨時應變，並與客戶保持關懷與聯繫。從能源角度看，國際原油價格已經突破每桶90美元大關，甚至有機會直逼100美元，屆時CPI也會往上拉，可能影響聯準會重新思考降息步調。

張雍川認為，地緣政治及中東戰爭影響下，短期市場波動難免，長期來看股價還是回歸基本面，由於AI需求非常強勁，帶動台灣半導體、AI零組件、伺服器組裝等需求持續強勁，美伊衝突讓股市適度拉回修正，對投資人長期布局而言是很好買點。