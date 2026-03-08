快訊

金融業：美伊衝突牽動通膨

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

美伊衝突升溫，金融業紛紛提高警覺因應局勢變動，南山人壽總經理范文偉、台新銀行總經理林淑真、玉山銀行總經理林隆政、國泰投信總經理張雍川昨（7）日普遍認為，短線市場波動難免，若衝突持續時間擴大，將牽動通膨及美聯準會降息步調。

「2026台大校園徵才博覽會」昨日舉行，在出席博覽會被問到美伊衝突後續影響時，范文偉表示，對局勢發展都有監控，目前南山人壽在中東地區布局多是債券，不管是主權債或金融債，其債信都相當良好，會密切觀察；另外隨油價上漲，是否打亂美聯準會貨幣政策降息節奏，觀察短期應仍維持既定降息步調及時間點，若持續時間擴大，影響層面會顯著增加，必須審慎應對。

林淑真指出，中東戰事發展「每天都在變化」，一開始認為是短期性，目前看起來時間可能拖長，對金融市場研判可能會傾向稍微保守一點，必須再觀察一段時間。台新銀行在中東地區配置較為保守，布局相對安全。

林隆政坦言，現階段最難預測的變數就是「川普與戰爭」，目前持續關注、隨時應變，並與客戶保持關懷與聯繫。從能源角度看，國際原油價格已經突破每桶90美元大關，甚至有機會直逼100美元，屆時CPI也會往上拉，可能影響聯準會重新思考降息步調。

張雍川認為，地緣政治及中東戰爭影響下，短期市場波動難免，長期來看股價還是回歸基本面，由於AI需求非常強勁，帶動台灣半導體、AI零組件、伺服器組裝等需求持續強勁，美伊衝突讓股市適度拉回修正，對投資人長期布局而言是很好買點。

匯市最前線／台幣31.55~31.85元波動

新台幣匯價上周五（6日）以31.678元收盤，小升0.5分，連二升，成交量縮減至21.61億美元。一周貶值4.27角，貶幅1.35%。展望本周新台幣匯價，匯銀估在31.55~31.85元間波動。

中信金育才廣發英雄帖 將釋出逾7,150個職缺

中信金控昨（7）日由人資長卓長興率隊前進「VISION 2026台大校園徵才博覽會」，釋出超過7,150個職缺，向跨界跨域人才廣發英雄帖，特別邀請三位現任處級主管的儲備幹部學長姐出席，與在場學子分享中國信託人才培育成果與職涯藍圖，現場互動情況踴躍。

四金融業法說 股利聚焦 美伊戰爭衝擊市場也關注

中租-KY將於9日召開法人說明會，釋出2026年未來營運展望，另外，永豐金、中信金及兆豐金等三家金控分別將於10日及12日舉行法說會。外界聚焦股利政策、獲利展望，另外，隨著美伊戰爭衝擊資本市場動盪，市場也關注各家金控如何看待與後續應對。

國泰招募科技人 800職缺新高

國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，甫於今年一月宣布大舉招募七千六百名內外勤職缺，七日前進台大校園參與徵才博覽會，開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，儲備幹部祭出七十七名職缺，首年即挑戰百萬年薪，數位科技人才需求逾八百名，已連續四年正成長。

中信金儲備幹部 首年年薪至少18個月

國內金融業最早成立ＭＡ（儲備幹部）培訓制度、人數規模最大的中信金控，昨日由中信金人資長卓長興率隊前進二○二六台大校園徵才博覽會，釋出超過七一五○個職缺，向跨界跨域人才廣發英雄帖，按照去年水準，ＭＡ首年年薪至少十八個月。

