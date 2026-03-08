中信金育才廣發英雄帖 將釋出逾7,150個職缺

中信金控（2891）昨（7）日由人資長卓長興率隊前進「VISION 2026台大校園徵才博覽會」，釋出超過7,150個職缺，向跨界跨域人才廣發英雄帖，特別邀請三位現任處級主管的儲備幹部學長姐出席，與在場學子分享中國信託人才培育成果與職涯藍圖，現場互動情況踴躍。

徵才博覽會上，包括中信金控人資長卓長興、證券事業長張浴澤、台灣人壽總經理莊中慶、中信銀行策略長黃文烈，以及三位由儲備幹部制度養成，現職為處級主管的台灣人壽金融投資二處處長楊慧君、中信銀行金融商品行銷處處長邱英明與數位平台經營處處長李雅婷現身說法，展現中信金延攬年輕學子的決心與人才培育成果。

卓長興表示，金融業重視穩健經營、人才投資與永續發展，中信金控位居市場領先地位，加上海外布局完整，加入中信金得以立足總部、放眼全球營運，是新鮮人展開職涯的最佳選擇。

今年招募活動現場特別增設「國際人才交流專區」，提供不同國籍及對海內外職涯有興趣的學生諮詢，另舉辦教室座談會徵才活動，邀請李雅婷處長以MA大學姐的角色，分享儲備幹部面試方針，與學子深度交流，透過問答互動引導學生確立職涯志向、提前為踏入職場做好準備。

中信金控「儲備幹部計畫（MA Program）」開辦至今已超過20年，今年預計招募逾60位海內外跨界菁英，是國內金融業最悠久、口碑最佳、且人數規模最大的MA計畫，也為唯一能在兩年升任經理的培育制度，完訓率逾八成，且兩人當中就有一人拔擢為主管職或具外派經歷，升遷速度亦較一般同仁快二至三倍。

除了MA計畫外，各子公司也推出專屬招募計畫，如中信銀行法人金融業務持續開辦「國際法金業務菁英計畫（IRM）」，為業界首創三年期跨國業務人才培訓計畫，首屆學員完訓後已陸續派駐美國、香港、新加坡、日本、泰國、菲律賓等地，投入跨境業務最前線，另外有「法金儲備RM培訓計畫」提供系統化教育訓練與教練團制度、「法金儲備流程規劃人員培訓計畫（JPO Program）」培養法金作業流程規劃專家。

個人金融領域則有「儲備理財專員（JFA）計畫」，養成未來財富管理新世代專才。此外，中國信託綜合證券今年首度開辦「投資銀行儲備菁英計畫」，廣邀勇於挑戰的潛力人才攜手開創新局。除針對新鮮人之培訓計畫外，中信金控也釋出多元職缺機會，全年度預計招募7,150名新血，打造最強人才庫戰力。