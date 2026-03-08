聽新聞
國泰招募科技人 800職缺新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
國泰昨日參加台大校園徵才博覽會，由國泰投信總經理張雍川（中）帶領團隊出席。圖／國泰金控提供
國泰昨日參加台大校園徵才博覽會，由國泰投信總經理張雍川（中）帶領團隊出席。圖／國泰金控提供

國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，甫於今年一月宣布大舉招募七千六百名內外勤職缺，七日前進台大校園參與徵才博覽會，開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，儲備幹部祭出七十七名職缺，首年即挑戰百萬年薪，數位科技人才需求逾八百名，已連續四年正成長。

國泰投信總經理張雍川表示，國泰長期致力打造多元、開放且具成長的職場環境，鼓勵同仁勇於嘗試不同角色、跨領域學習，並持續精進專業能力，讓每個人都能在不同階段，找到最適合自己的發展方向。面對人工智慧（ＡＩ）與數位浪潮的快速發展，國泰也以數位轉型為核心，培育與延攬各類數位科技人才。

國泰金控持續深化技術投入，聚焦ＡＩ、雲端與數據科技三大核心領域，同時延攬公共衛生、環安、土木工程、理工等非金融背景的人才，以利健康、永續與多元業務場景。

國泰人壽運用資料科學、生成式ＡＩ，全面推動保險業務數位智能化，帶動數位科技人才需求；國泰世華銀行因應數位上雲、海外數位金融服務開展，找尋具ＡＩ跨域人才。

國泰產險因應產險業務場景特性，聚焦ＡＩ模型建置、數據治理與雲端架構職缺；國泰證券打造無斷點國內外投資平台，延攬資訊科技人才；國泰投信導入國際級資產管理系統，預計釋出超過四十個關鍵職缺，聚焦雲端技術、系統分析、數據應用、程式開發與資訊安全等核心領域的人才。

中信金儲備幹部 首年年薪至少18個月

國內金融業最早成立ＭＡ（儲備幹部）培訓制度、人數規模最大的中信金控，昨日由中信金人資長卓長興率隊前進二○二六台大校園徵才博覽會，釋出超過七一五○個職缺，向跨界跨域人才廣發英雄帖，按照去年水準，ＭＡ首年年薪至少十八個月。

油價飆漲 全球恐出現停滯性通膨？李鎮宇搖頭吐3理由

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，即使油價飆漲，但並不會出現所謂的第六次能源危機，更不會出現停滯性通膨，主要有三大理由，包括能源供給已經多元化、能源結構正在去石油化、經濟結構也早已不同。

邁向金控2.0 玉山金前進台大延攬多元菁英

玉山金7日前進台大校園徵才博覽會，啟動2026年徵才計畫，並由玉山銀行總經理林隆政、科技長張智星聯袂出席，今年儲備幹部計畫將招募50位MA（儲備幹部）和TA（財經儲備幹部）、TMA（科技儲備幹部），此外，也將延攬跨境金融、私銀財管、永續金融、證券市場及資訊科技等各領域共550名專才。

玉山金控今年徵才600名 銀行總經理、科技長帶隊招募新血

玉山金控（2884）今（7）日前進台大校園徵才博覽會，以「來玉山～你會有更精彩的未來」為主軸，啟動2026年度徵才計畫，共開出600名職缺，其中包含儲備幹部計畫將招募50位，以及550名包括跨境金融、私銀財管、永續金融、證券市場及資訊科技等各領域優秀人才。

台新新光金招募7,500名 林淑真：海外布局下一站菲律賓、美西也評估

台新新光金控7日參與台大校園徵才博覽會，為合併後首場校園徵才活動，今年共開出約7,500名職缺，其中預計招募80位儲備菁英MA、300位私人銀行理財規劃顧問及財富管理理財專員等。台新銀行總經理林淑真指出，過去MA主要招募法人金融、個人金融、數位科技相關組別，今年配合整個外部的科技發展，新增「AI暨數據科學組」，希望能進一步培育AI專才，MA首年薪資待遇達百萬元，是最基本的門檻。

