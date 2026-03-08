快訊

結局難料…美伊戰4劇本 失控風險增

聽新聞
0:00 / 0:00

四金融業法說 股利聚焦 美伊戰爭衝擊市場也關注

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
中租-KY將於9日召開法人說明會，釋出2026年未來營運展望。路透
中租-KY將於9日召開法人說明會，釋出2026年未來營運展望。路透

中租-KY（5871）將於9日召開法人說明會，釋出2026年未來營運展望，另外，永豐金、中信金及兆豐金等三家金控分別將於10日及12日舉行法說會。外界聚焦股利政策、獲利展望，另外，隨著美伊戰爭衝擊資本市場動盪，市場也關注各家金控如何看待與後續應對。

中租-KY 去年自結稅後純益198億元，年減12%，每股稅後純益（EPS）11.24元，營運仍受大陸市場調整影響。若分地區來看，台灣全年稅後純益年增0.4%，持平穩定表現；中國大陸年減29%；東協則年增49%，也是集團目前主要看好的市場。

永豐金去年自結稅後純益265億元，年增19.2%，連三年創歷年新高，EPS為1.97元，若以上一年股利配發率七成來看，法人推估今年總股利將超過1.3元，甚至有機會上看1.4元。

中信金去年自結稅後純益806.1億元，再創歷史新高，EPS達4.08元，其中，子公司中國信託銀行全年稅後純益572.9億元，年增16％，創歷年新高。若以近幾年配發率約63%計算，法人推估現金股利有望達2.57元。

另外，中信金旗下有台灣人壽，由於今年起保險業正式適用於國際財務報導準則第17號（IFRS 17），將重新指定金融資產的會計分類，債券投資列在AC項下或轉至FVOCI或FVTPL項目，對股東權益（淨值）的影響數受到市場關注。

兆豐金在2025年稅後淨利350億元再創史高，除兆豐銀行維持高水準表現之外，非銀行子公司包括票券、證券、保險成長動能也同步擴大，每股稅後純益（EPS）2.37元。

兆豐金總經理張傳章在去年法說會上表示，股利政策將以現金股利為主，且將以過去三年平均現金股利發放率75%為發放原則。法人推估，兆豐金今年現金股息有機會上看1.78元，以6日收盤價39.3元估算，現金殖利率達4.5%。

兆豐金 資本市場 永豐金

延伸閱讀

三金控前兩月獲利亮眼 永豐 EPS 0.57元領先 玉山0.44元 國票0.19元

軒郁財報／去年賺近一個股本 董事會決議去年下半年擬發放5.8元股利

上海商銀股利可望高於去年 不排除睽違九年發股票股利

飛捷財報／2025年營業利益創新高、EPS 達6.9元 擬配現金股利5.5元

相關新聞

匯市最前線／台幣31.55~31.85元波動

新台幣匯價上周五（6日）以31.678元收盤，小升0.5分，連二升，成交量縮減至21.61億美元。一周貶值4.27角，貶幅1.35%。展望本周新台幣匯價，匯銀估在31.55~31.85元間波動。

中信金育才廣發英雄帖 將釋出逾7,150個職缺

中信金控昨（7）日由人資長卓長興率隊前進「VISION 2026台大校園徵才博覽會」，釋出超過7,150個職缺，向跨界跨域人才廣發英雄帖，特別邀請三位現任處級主管的儲備幹部學長姐出席，與在場學子分享中國信託人才培育成果與職涯藍圖，現場互動情況踴躍。

金融業：美伊衝突牽動通膨

美伊衝突升溫，金融業紛紛提高警覺因應局勢變動，南山人壽總經理范文偉、台新銀行總經理林淑真、玉山銀行總經理林隆政、國泰投信總經理張雍川昨（7）日普遍認為，短線市場波動難免，若衝突持續時間擴大，將牽動通膨及美聯準會降息步調。

四金融業法說 股利聚焦 美伊戰爭衝擊市場也關注

中租-KY將於9日召開法人說明會，釋出2026年未來營運展望，另外，永豐金、中信金及兆豐金等三家金控分別將於10日及12日舉行法說會。外界聚焦股利政策、獲利展望，另外，隨著美伊戰爭衝擊資本市場動盪，市場也關注各家金控如何看待與後續應對。

國泰招募科技人 800職缺新高

國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，甫於今年一月宣布大舉招募七千六百名內外勤職缺，七日前進台大校園參與徵才博覽會，開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，儲備幹部祭出七十七名職缺，首年即挑戰百萬年薪，數位科技人才需求逾八百名，已連續四年正成長。

中信金儲備幹部 首年年薪至少18個月

國內金融業最早成立ＭＡ（儲備幹部）培訓制度、人數規模最大的中信金控，昨日由中信金人資長卓長興率隊前進二○二六台大校園徵才博覽會，釋出超過七一五○個職缺，向跨界跨域人才廣發英雄帖，按照去年水準，ＭＡ首年年薪至少十八個月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。