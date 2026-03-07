台新新光金前進台大徵才 今年徵員7500人、80名MA

台新新光金控今（7）日參與台大校園徵才博覽會，為合併後首場校園徵才活動，因應合併後業務版圖擴大，今年涵蓋金控、壽險、銀行、證券等多個事業單位，預計招募80位儲備菁英（MA）、300位私人銀行理財規劃顧問及財富管理理財專員、4000位壽險內外勤人員等總計約7500人，其中MA年薪將從百萬起跳。

此外，為因應金融科技趨勢與深化人工智慧（AI）應用，今年儲備菁英計畫除既有的「個人金融組」、「數位金融組」、「法人金融組」、「國際金融組」、「金融市場組」、「證券市場組」、「人壽保險組」外，特別新增「AI暨數據科學組」，積極培養兼具金融專業與科技實力的跨域人才。

台新銀行總經理林淑真說明，主要是配合外部科技發展，來增設該新小組，希望自己培訓AI專才，和跨金控子公司專案的創新科技人才。該組聚焦「金融科技探索XAI應用X數據治理X跨單位專案溝通」，參與金控層級數據架構規劃、研究新興科技於金融場景運用，培養具備策略視角與執行力的創新科技專案人才，以及將AI導入金融場景的技術型MA。

林淑真表示，台新的儲備菁英專案推動逾20年，是公司高度重視的人才培育計畫，眾多中高階主管皆出身於該專案。計畫具備完整的培育機制、優秀的MA學長姐指導、高階主管擔任職場導師（Mentor），以及優於同業的獎酬制度，儲備菁英年薪超過百萬。

林淑真也表示，隨著合併後發展舞台更加寬廣，今年MA甄選競爭更為激烈，目前已有逾百人參與面試。此外，台新新光金控長期以「Early Win 2.0職場體驗計畫」與各大專院校進行產學合作，提供青年學子職場體驗機會，今年預計提供近400位在校生加入台新新光體驗職場生活，實習職缺豐富多元，學生們將有機會體驗前、中、後台單位的工作內容，為進入金融職場提前做準備。

林淑真也表示，台新新光金控的合併綜效，已經反映在財富管理業務上，台新銀行的財富管理手續費，今年比去年同期成長40%以上，去年成長了30%以上，已經反映出合併後加入新光人壽的通路的優勢。

林淑真也分析，台新新光金控現在已經是全台灣第四大，對新鮮人來說是好機會，她也表示，包括持續成長的平台、好的培訓計劃，以及薪資跟員工福利，這些都是台新新光金控值得新鮮人選擇的地方。

台新新光金控自三月起將陸續於北中南超過20所大專院校舉辦校園場徵才活動，繼首場台大徵才活動獲得熱烈回響後，將前往政治大學、台北大學、台灣科技大學、中央大學、中正大學、成功大學、中山大學等校舉辦校園巡迴說明會，積極延攬各領域青年學子加入。

在打造優質職場方面，台新新光金控表示已提供優於法令的多項假別、彈性工時制度，以及可遞延累計的健康檢查補助等全方位福利措施，並規畫多元身心健康講座與課程，如親子工作坊、聰明育兒術講座等，協助員工在工作、家庭與生活間取得平衡。