油價飆漲 全球恐出現停滯性通膨？李鎮宇搖頭吐3理由

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，即使油價飆漲，但並不會出現所謂的第六次能源危機，更不會出現停滯性通膨，主要有三大理由，包括能源供給已經多元化、能源結構正在去石油化、經濟結構也早已不同。

李鎮宇說，表面上大家盯著的是「戰爭會不會失控」，但金融市場盯著是「油價會不會失控」，因為油價是整個金融體系的上游變數，油價往上，通膨就往上，利率就下不來，利率下行路徑被卡住，全球資產重定價就會再來一次。

李鎮宇認爲，1970年代之所以會出現停滯性通膨，是因為當時的全球石化產業與重工業方興未艾，高度依賴中東生產的石油，中東戰爭馬上掐死全球工業體系，然而，今天的能源世界早就換了個模樣。

李鎮宇接著分析，首先，能源供給已經多元化。頁岩油革命讓美國變成全球最大油氣生產國，除了中東之外，北美、巴西、挪威與非洲都有大量供給來源。

對於能源結構正在去石油化，李鎮宇分析，核能、水力、太陽能等再生能源正在分散石油能源的依賴；他對經濟結構的轉變也進而指出，今天全球資本市場的核心動力，不是高耗能產業，而是科技與算力：「人工智慧（AI）晶片的需求，不會因為油價多漲幾美元就消失；資料中心的投資，也不會因為中東緊張就突然停下來！」

也因此，李鎮宇認為，1970年代是石油投資決定世界經濟；但在2026年，卻是科技投資決定世界經濟。中東衝突頂多是短期波動，但真正的競爭在科技，就算通膨黏著，美國也不可能放慢AI與半導體的資本支出。而這也讓台灣的位置變得非常清楚。美國掌握資本與技術架構，台灣掌握了最關鍵的製造能力。只要全球還在追逐AI投資，美國就離不開台灣。

李鎮宇也強調，真正值得盯緊的，不只是油價曲線和利率曲線，更要關注科技資本支出的曲線，只要科技資本支出曲線持續向上，中東戰場短期可能改變油價，但長期科技投資趨勢仍將持續。