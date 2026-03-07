快訊

美以伊開戰…油價恐飆到200美元？外媒點「這情境下」確實可能發生

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

台中在地美食？玉米扔水溝蓋「直接下鍋煮」每支100元 市府要查了

聽新聞
0:00 / 0:00

油價飆漲 全球恐出現停滯性通膨？李鎮宇搖頭吐3理由

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，全球不會出現停滯性通膨。圖／台新提供
台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，全球不會出現停滯性通膨。圖／台新提供

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，即使油價飆漲，但並不會出現所謂的第六次能源危機，更不會出現停滯性通膨，主要有三大理由，包括能源供給已經多元化、能源結構正在去石油化、經濟結構也早已不同

李鎮宇說，表面上大家盯著的是「戰爭會不會失控」，但金融市場盯著是「油價會不會失控」，因為油價是整個金融體系的上游變數，油價往上，通膨就往上，利率就下不來，利率下行路徑被卡住，全球資產重定價就會再來一次。

李鎮宇認爲，1970年代之所以會出現停滯性通膨，是因為當時的全球石化產業與重工業方興未艾，高度依賴中東生產的石油，中東戰爭馬上掐死全球工業體系，然而，今天的能源世界早就換了個模樣。

李鎮宇接著分析，首先，能源供給已經多元化。頁岩油革命讓美國變成全球最大油氣生產國，除了中東之外，北美、巴西、挪威與非洲都有大量供給來源。

對於能源結構正在去石油化，李鎮宇分析，核能、水力、太陽能等再生能源正在分散石油能源的依賴；他對經濟結構的轉變也進而指出，今天全球資本市場的核心動力，不是高耗能產業，而是科技與算力：「人工智慧（AI）晶片的需求，不會因為油價多漲幾美元就消失；資料中心的投資，也不會因為中東緊張就突然停下來！」

也因此，李鎮宇認為，1970年代是石油投資決定世界經濟；但在2026年，卻是科技投資決定世界經濟。中東衝突頂多是短期波動，但真正的競爭在科技，就算通膨黏著，美國也不可能放慢AI與半導體的資本支出。而這也讓台灣的位置變得非常清楚。美國掌握資本與技術架構，台灣掌握了最關鍵的製造能力。只要全球還在追逐AI投資，美國就離不開台灣。

李鎮宇也強調，真正值得盯緊的，不只是油價曲線和利率曲線，更要關注科技資本支出的曲線，只要科技資本支出曲線持續向上，中東戰場短期可能改變油價，但長期科技投資趨勢仍將持續。

美國 台新新光金控 李鎮宇 油價

延伸閱讀

「AI需求強勁、拉回成買點」 國泰投信總座：下半年Fed仍有降息2碼空間

美股陷入油價狂飆、就業疲軟「完美風暴」 晶片股因這消息聞聲重挫

美股三大股指收跌 中東戰事推高油價加劇通膨擔憂 持續衝擊風險偏好

美伊戰爭加劇 影響全球經濟前景

相關新聞

「AI需求強勁、拉回成買點」 國泰投信總座：下半年Fed仍有降息2碼空間

國泰投信總經理張雍川7日出席台大校園徵才博覽會，談到美伊衝突引發市場對通膨升溫及聯準會（Fed）貨幣政策的擔憂，他表示，油價上漲對於消費者物價指數（CPI）衝擊已經不像1970年代石油危機，短期市場波動難免，但長期回歸基本面，在AI需求仍持續暢旺下，台股逢低拉回對於投資人長期布局依舊是好的買點。

國泰金擁抱AI人才！數位科技職缺逾800名創高 連續4年成長

國泰金控（2882）暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，今年1月宣布大舉招募7,600名內外勤職缺，7日前進台大校園參與徵才博覽會，並以「國泰REMIX・我的職涯由我定調」為主軸，今年國泰金控開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，其中儲備幹部祭出77名職缺，首年即挑戰百萬年薪，提供海外人才布局與跨國輪調機會，而數位科技人才需求逾800名，已連續4年正成長。

壽險1月保費淨流入攀高 金額515億元 寫八個月高點

受惠於全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，保發中心統計，壽險業今年1月總保費收入3,135.2億元、保險給付金額2,619.9億元，單月保費淨流入高達515億元，寫去年6月以來新高，且連續八個月呈現保費淨流入。壽險業者指出，1月保費收入創新高，主要成長動能來自於美元利變險和投資型商品的熱銷，在投資市場表現良好的情況下，預期今年2、3月仍會維持保費淨流入。

油價飆漲 全球恐出現停滯性通膨？李鎮宇搖頭吐3理由

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，即使油價飆漲，但並不會出現所謂的第六次能源危機，更不會出現停滯性通膨，主要有三大理由，包括能源供給已經多元化、能源結構正在去石油化、經濟結構也早已不同。

邁向金控2.0 玉山金前進台大延攬多元菁英

玉山金7日前進台大校園徵才博覽會，啟動2026年徵才計畫，並由玉山銀行總經理林隆政、科技長張智星聯袂出席，今年儲備幹部計畫將招募50位MA（儲備幹部）和TA（財經儲備幹部）、TMA（科技儲備幹部），此外，也將延攬跨境金融、私銀財管、永續金融、證券市場及資訊科技等各領域共550名專才。

玉山金控今年徵才600名 銀行總經理、科技長帶隊招募新血

玉山金控（2884）今（7）日前進台大校園徵才博覽會，以「來玉山～你會有更精彩的未來」為主軸，啟動2026年度徵才計畫，共開出600名職缺，其中包含儲備幹部計畫將招募50位，以及550名包括跨境金融、私銀財管、永續金融、證券市場及資訊科技等各領域優秀人才。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。